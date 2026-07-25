Alerta alimentaria por listeria en un lote de fuet ibérico distribuido en Granada y Málaga

La Consejería de Salud ha emitido una alerta alimentaria tras detectar la presencia de Listeria monocytogenes en un lote de fuet ibérico de la marca Cárnicas Sierra Nevada, elaborado en una empresa de Granada. El producto, distribuido desde junio en varios municipios de Granada y en Antequera (Málaga), ha sido retirado del mercado por precaución, mientras las autoridades instan a los consumidores a no ingerirlo y devolverlo al establecimiento donde fue adquirido.

Según la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta, la alerta alimentaria afecta a un lote de fuet ibérico de la marca Cárnicas Sierra Nevada, que registró episodios similares en 2021 y 2023, por la presencia de Listeria monocytogenes.

En concreto, se trata del lote 260521, con fecha de consumo preferente 21/11/2026.

Retirada del producto del mercado

Como consecuencia de las investigaciones de control, la Consejería ha decidido, en atención al principio de precaución y para mantener un elevado nivel de protección de la salud de los consumidores, retirar el lote indicado de este producto, que se ha distribuido en establecimientos de Antequera (Málaga), Granada, Maracena, Lachar y Lanjarón (Granada) desde el 11 de junio de 2026.

Salud Pública ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos y lo devuelvan al punto de compra.

En caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la listeriosis (principalmente vómitos, diarrea o fiebre), la Junta ha recomendado acudir a un centro de salud.

Recomendaciones para embarazadas

En el caso de estar embarazada, se aconseja consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo.

La Junta ha explicado que una nota que esta información ha sido transmitida a la Aesan a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información.

Además, ha sido trasladada al Servicio de Control Oficial de Granada con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Antecedentes de la empresa

La empresa por la que se ha activado la alerta por listeria ya generó un aviso similar en 2023, año en el que la cárnica fue inspeccionada por la Junta, que la cerró de manera cautelar por no cumplir con las exigencias sanitarias para el sector.

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También estuvo cerrada en 2021 después que se detectase en sus instalaciones esta misma bacteria, aunque en ninguno de los episodios hubo consumidores afectados.