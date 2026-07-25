Dos incidencias provocan grandes retenciones entre Los Palacios y Las Cabezas de San Juan

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de dos incidencias que afectan a la circulación al sur de la provincia de Sevilla durante la tarde de este sábado 25 de julio.

La primera se localiza en la A-4, a la altura de Los Palacios y Villafranca, donde un vehículo permanece detenido en el punto kilométrico 564,6, en sentido decreciente y orientación noroeste. El aviso está activo desde las 16:50 horas.

Además, la DGT registra tráfico lento por congestión en la AP-4, en dirección a Jerez y Cádiz, entre los puntos kilométricos 41 y 42, aproximadamente a la altura del kilómetro 43. La incidencia afecta a todos los carriles en sentido creciente y permanece activa desde las 17:14 horas.

El tramo afectado se encuentra en el término municipal de Las Cabezas de San Juan y presenta nivel de servicio amarillo. Se recomienda circular con precaución, mantener la distancia de seguridad y consultar el estado del tráfico antes de iniciar el desplazamiento.