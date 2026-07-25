Nuevo caso de fiebre del Nilo en Coria del Río: ya son cinco en Andalucía

La fiebre del Nilo occidental suma un nuevo caso humano leve en Andalucía. La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado que el afectado reside en Coria del Río, lo que eleva a cinco los casos diagnosticados esta temporada.

Se trata de un hombre que presentó los primeros síntomas el 17 de julio y cuyo caso ha sido confirmado este viernes 24 de julio mediante PCR por parte del Hospital Universitario Virgen del Rocío, ha informado Sanidad en un comunicado.

Se corresponde con un caso leve identificado gracias a la vigilancia establecida por el Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía para los vecinos y visitantes de los municipios de las comarcas de especial seguimiento o que se encuentran en situación de área en alerta, como ocurre con Coria del Río, que presenten síntomas.

En consecuencia, la Consejería ha decidió prorrogar hasta el 14 de agosto el periodo de área en alerta de este municipio sevillano.

Nuevas áreas en alerta por el virus del Nilo

Además, Sanidad ha decretado área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en el municipio sevillano de Bollullos de la Mitación, así como, en la provincia de Málaga, el municipio de Fuengirola y el núcleo de población de Las Lagunas, perteneciente al municipio de Mijas, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio.

Supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 21 de agosto.

Control de mosquitos y focos larvarios

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla y la de Málaga han informado de esta situación a los Ayuntamientos de Coria, Bollullos de la Mitación, Fuengirola, Mijas y a las Diputaciones de Sevilla y Málaga.

Con Bollullos de la Mitación (Sevilla), Fuengirola y Las Lagunas (Málaga), son quince los municipios andaluces declarados como área en alerta: Pulpí en Almería; Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; y Almensilla, Aznalcázar, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla.

Circulación viral en Andalucía

Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.

Hasta el momento, se han diagnosticado cinco casos leves de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en las localidades de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río y Coria del Río, después de haber realizado estudios de laboratorio a 262 usuarios y despistaje de arbovirosis en 101 pacientes con meningitis víricas y 688 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo. Tampoco se ha detectado circulación de VNO en équidos ni en aves silvestre en Andalucía, con 208 aves analizadas.