La ONCE reparte casi diez millones de euros en Andalucía con el Cuponazo

Una lluvia de millones ha sacudido La Línea de la Concepción: el Cuponazo de la ONCE del viernes 24 de julio ha repartido 9.360.000 euros en la localidad gaditana, con un cupón premiado con seis millones de euros y otros 84 agraciados con 40.000 euros cada uno, todos vendidos por Gloria Álvarez en la Avenida María Guerrero.

Gloria Álvarez lleva la suerte a su barrio

Álvarez, vendedora en la ONCE desde hace apenas dos años, llevó la suerte a su punto de venta frente a la librería Gallardo, en el corazón “del mismo barrio en el que siempre ha estado”. A la que un día fue cocinera, la noticia la encontró de sopetón, y no pudo hacer otra cosa que ir puerta por puerta a anunciar la buena noticia. “Son mis vecinos. Para mí más importante todavía que el dinero que he repartido es a las personas a las que se las he dado” contaba visiblemente emocionada, mientras los premiados la correspondían con vítores en una preciosa histeria colectiva que se colaba por el auricular.

Gloria bromea con su puntería para elegir número: “Vendí lo que tenía y todavía saqué más de la máquina porque sabía que iba a tocar” cuenta. En plena feria de La Línea, la noticia ha sido una alegría general para el barrio, pero “aún más” para la vendedora “esto es una emoción única, no se puede describir”. “Desde que llegué a la ONCE mi vida ha cambiado a mejor, estoy muy contenta y ahora se ha compartido esa alegría”. “Tengo un trabajo precioso” concluye la vendedora.

El Cuponazo reparte 9,84 millones en Andalucía

El Cuponazo de este viernes ha dejado además 440.000 euros con 11 cupones premiados en Lora de Estepa (Sevilla) y 40.000 con un cupón en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), para un total de 9.840.000 euros en toda la comunidad andaluza. El resto de premios de este sorteo han ido a parar a Cataluña.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Y, con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador”, premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; 6 euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de 3 euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).