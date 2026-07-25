Sanidad desaconseja el baño en la playa de Atlanterra, junto a Zahara de los Atunes, por bacterias en el agua

La Junta de Andalucía ha desaconsejado temporalmente el baño en la playa de Atlanterra, en el litoral de Tarifa (Cádiz), tras detectar alteraciones en los parámetros microbiológicos del agua, con niveles anómalos de las bacterias Escherichia coli y enterococos intestinales. En un comunicado público, el Ayuntamiento de Tarifa ha difundido este consejo de la Delegación Territorial en Cádiz de la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento descarta fallos en la depuradora

En él, el consistorio ha explicado que ha descartado ya que el origen de la anomalía esté en el vertido autorizado de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). "Las diferentes analíticas realizadas tanto por Aqualia y como por los servicios municipales devuelven parámetros normales, y no reflejan valores microbiológicos incompatibles con el correcto funcionamiento de la instalación", según el comunicado.

Investigación de un posible vertido ilegal

El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos Perea, ha señalado que no se descarta que algún vertido ilegal, no autorizado, sea el causante de las anomalías detectadas. Por ello el Ayuntamiento y Aqualia trabaja en la identificación del posible vertido ilegal.

La recomendación temporal sobre el baño en Atlanterra se ha adoptado a requerimiento del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar, como una medida preventiva que "busca a protección de la salud de los usuarios de la zona de baño hasta que desaparezcan las causas que han originado la alteración".

Bandera roja en Western Beach

También el Departamento de Medio Ambiente de Gibraltar ha izado la bandera roja en Western Beach y ha prohibido el baño en esta zona debido a la detección de enterococos intestinales durante los análisis rutinarios realizados este viernes.

La detección de esta bacteria "es inusual" y se está investigando la causa "con carácter de urgencia", explica el gobierno de Gibraltar en una nota de prensa.

La presencia de la bacteria "podría deberse a un origen procedente del norte de la frontera o, simplemente, a un efecto local provocado por los excrementos de las gaviotas".