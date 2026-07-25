El sistema Séneca investiga un posible hackeo: la Consejería de Educación da nuevas contraseñas a todos los usuarios

Un posible hackeo. La Consejería de Educación investiga un "posible incidente" en el sistema Séneca, con el que se relaciona la comunidad educativa, después de haber registrado un posible acceso no autorizado al identificador de usuario IdEA de algunos profesores. Para evitar problemas relativos a la protección de datos de los usuarios, la cartera que dirige Carmen Castillo les ha enviado nuevas contraseñas.

Gracias a esta incursión no autorizada, los hackers podrían haber accedido a sus cuentas y, por tanto, a los datos personales que constan en el sistema, tanto del profesorado como del alumnado. Ante esta situación, la Consejería ya trabaja en un refuerzo de la seguridad de la plataforma.

En un comunicado la Junta de Andalucía ha señalado que "desde el primer momento" en que se detectó se activaron las distintas medidas previstas en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Consejería, y ha coordinado todas las acciones la Agencia Digital de Andalucía (ADA). Además, el incidente ha sido denunciado ante la Policía Nacional y ha sido informado a la autoridad competente en la materia.

La Junta recomienda extremar la precaución

La creación de nuevas contraseñas se realiza con el objetivo de prevenir posibles accesos ilegítimos o intentos de suplantación de identidad. Además, la administración autonómica, como medida de prevención adicional, está realizando un seguimiento continuo especial de los sistemas para detectar cualquier actividad sospechosa.

Además, desde la Consejería recomiendan en el comunicado cambiar todas las claves de cuentas almacenadas en gestores de contraseñas vinculadas al usuario IdEA y recuerdan que el uso de este sistema se debe limitar a fines educativos. De la misma forma, advierten de la importancia de extremar la preocupación al acceder a estas aplicaciones mediante redes abiertas y equipos personales.

No es la primera vez que ocurre un hecho de estas características. Ya en agosto de 2025 se detuvo a un profesor acusado de acceso ilícito a sistemas informáticos, usurpación de identidad y falsedad documental al hackear la plataforma educativa andaluza Séneca, alterar notas y vulnerar los correos de docentes de universidades andaluzas.

El Centro de Ciberseguridad está investigando el origen del posible acceso no autorizado, que podría estar en el ataque con un malware al ordenador de un usuario. Mientras tanto, este sistema de información sigue funcionando con total normalidad y puede seguir utilizándose por sus usuarios.