El tranquilo pueblo de Cádiz en el que Dani Martín tiene su refugio: posee una casa junto a una de las playas más famosas de Andalucía

"Es un sitio mágico". Así habló en una entrevista realizada a la revista Jot Down el cantante madrileño Dani Martín sobre Zahara de los Atunes, el pueblo de Cádiz que se ha convertido en su refugio y su segundo hogar desde que en 2014 adquiriera allí una inmensa vivienda en una de las zonas más exclusivas de la localidad.

Es en ese lugar donde el artista se aleja de los escenarios y del ruido que le suele acompañar en sus giras e intervenciones para, simplemente, disfrutar de su costa, su gente y su gastronomía.

Playas, gastronomía y una calma lejos de los escenarios para Dani Martín

"Es un pueblecito precioso, especialmente en invierno, porque no hay nadie. Tiene las playas más bonitas que he visto en mi vida, se come que te cagas y la gente es increíble", señaló sobre la localidad a la que acude cada vez que su apretada agenda se lo permite.

La casa de Dani Martín en Cádiz se encuentra a pocos metros de la playa del Búnker de en Zahara de los Atunes / Wikiloc

Además, continuó asegurando sobre este entorno: "Luego tienes una montaña que parece que estás en Cantabria, y una playa que parece que estás en el Caribe. Cuando giro Barbate y veo a la derecha el mar me cambia todo por dentro. Me da un buen rollo que te cagas".

Una vivienda en la exclusiva urbanización de Atlanterra, en Cádiz

Fue esa sensación de paz y calma la que le llevó en 2014 a adquirir una inmensa vivienda situada en la exclusiva urbanización costera de Atlanterra, localizada en la ladera de una montaña entre Zahara de los Atunes y el término municipal de Tarifa.

El tranquilo pueblo de Cádiz en el que Dani Martín se refugia durante el verano: tiene una casa con un terreno de 1.500 metros cuadrados junto a una de las playas más famosas de Andalucía / Wikiloc

Este inmueble se caracteriza por situarse en una enorme parcela de más de 1.500 metros cuadrados desde la que se pueden contemplar las mejores vistas del Atlántico y la belleza natural de la zona.

Además, su vivienda se encuentra a apenas unos minutos de uno de los litorales más conocidos de Andalucía, la playa del Búnker.

La playa del Búnker y las piscinas naturales de Atlanterra

Esta playa es conocida por sus aguas turquesas, su arena fina y las piscinas naturales que se crean cuando la marea baja pero, sobre todo, por la presencia en el lugar de un histórico búnker de la II Guerra Mundial.

Zahara de los Atunes, el pueblo de Cádiz en el que Dani Martín se refugia durante el verano: tiene una casa con un terreno de 1.500 metros cuadrados junto a una de las playas más famosas de Andalucía / Diputación de Cádiz

Así, esta mezcla de naturaleza, gastronomía, costa y belleza histórica y patrimonial ha hecho de Zahara de los Atunes el refugio al que siempre acude Dani Martín.