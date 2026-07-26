PLAYA
La sorprendente playa andaluza con tres orillas a la que solo se llega atravesando un puente
Este enclave natural se caracteriza por su arena fina y dorada, y sus aguas transparentes y tranquilas
La costa andaluza reúne extensas playas y pequeñas calas escondidas que destacan por la riqueza de sus paisajes y su entorno natural. Entre estos enclaves sobresale una playa de la provincia de Huelva que presume de una singularidad única en Andalucía: cuenta con tres orillas.
Se trata de la playa de la Gaviota, también conocida como Punta del Caimán, situada en el municipio de Isla Cristina, a poco más de media hora de Huelva capital. El acceso se realiza exclusivamente a través de un largo puente elevado de madera, uno de los elementos más reconocibles de este singular rincón del litoral onubense.
Este litoral caracterizado por sus aguas transparentes y tranquilas, y su escasa masificación por su acceso únicamente a pie y el desconocimiento de este entorno por parte de la mayoría de la población, está formado por una lengua de arena de 450 metros que cuenta con tres orillas diferenciadas a causa de las particularidades de su costa.
Un enorme puente de madera, la única forma de acceder a esta playa de Huelva
De ese modo, esta playa situada en el barrio de Punta del Caimán dispone de una orilla que recorre la zona baja del paseo marítimo que accede al arenal, a la que se suma otra más justo enfrente resguardada por sus dunas y una tercera mucho más amplia que ofrece una visión única del Atlántico.
Pero si un enclave es destacado en este lugar es el enorme puente de madera que se debe atravesar para acceder a esta playa, conocido como la Pasarela de la Gola. Esta infraestructura no solo es el único método de acceso para este precioso arenal, sino que su localización permite a sus visitantes disfrutar de unas impresionantes vistas tanto de la costa y del inmenso mar como de todo el casco urbano de la ciudad de Isla Cristina.
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