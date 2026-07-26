Un año de empleo y formación para 4.600 andaluces: requisitos y cómo solicitarlo

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha lanzado una nueva convocatoria del programa Empleo y Formación, dotada con más de 108 millones de euros —108.106.379 euros—, que permitirá beneficiar a unas 4.600 personas desempleadas mediante 308 proyectos desarrollados junto a entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro de Andalucía. Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 11 de septiembre.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la resolución de la convocatoria que recoge que serán objeto de subvención proyectos de empleo y formación, en modalidad presencial, dirigidos a mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas inscritas como demandantes de empleo en situación laboral de no ocupadas que participen a través de su cualificación en alternancia con la práctica profesional.

Contratos de doce meses desde el primer día

Las solicitudes se resolverán en régimen de concurrencia competitiva. Diseñado en 2021 con el objetivo de mejorar el funcionamiento y los resultados del antiguo programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, el programa Empleo y Formación contempla que las personas participantes sean contratadas desde el primer día y por un plazo de doce meses por las entidades, que son además las encargadas de definir y presentar sus propios proyectos.

Las personas beneficiarias percibirán el salario correspondiente al trabajo efectivo realizado. Las entidades públicas pueden presentar solicitudes en función de su tamaño poblacional.

Así, se establece una horquilla que va desde poblaciones de menos de 8.000 habitantes, que podrán presentar máximo dos solicitudes, a las de mayor peso poblacional, de más de 50.000 habitantes, que no podrán presentar más de seis.

En el caso de entidades locales que agrupen varios municipios, el tamaño poblacional estará constituido por la suma de la población de cada uno de ellos.

Más de 103 millones para entidades públicas

De los más de 108 millones de euros del programa, la convocatoria destina más de 103,6 millones a la ejecución de proyectos presentados por entidades públicas de Andalucía, mientras que los restantes 4,4 millones financiarán las propuestas que presenten las entidades privadas sin ánimo de lucro con sede en Andalucía, contempladas en ambos casos en la Orden de 13 de septiembre de 2021.

Los proyectos, de un año de duración, tendrán carácter presencial y tendrán como objetivo fundamental mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas a través de actividades de utilidad pública o de interés general y social.

En cualquier caso, el periodo de tiempo dedicado a la actividad formativa no podrá ser inferior a un 35% del total de las horas de cada contrato, ni tampoco superior al 50%, tomando como referencia 1.920 horas.

Las entidades que resulten beneficiarias asumen la responsabilidad de la ejecución total del proyecto subvencionado, que tendrá como punto de partida las necesidades de cualificación del mercado laboral del territorio en el que se desarrollen.

Especialidades formativas y certificados profesionales

Del mismo modo, deben ajustarse a la oferta formativa establecida en el Anexo IV de la convocatoria, en el que se especifican las especialidades contempladas en el Fichero Andaluz de Especialidades Formativas.

El plan de formación de cada proyecto deberá recoger, como mínimo, el contenido necesario para obtener un certificado de profesionalidad, al que se deberán añadir acciones de orientación, asesoramiento para la búsqueda de empleo, información laboral y profesional o formación en emprendimiento del alumnado. El número mínimo de alumnado participante será de diez.

Los formularios y anexos estarán disponibles en el Catálogo de Procedimientos y Servicios, accesible a través de la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, y la presentación de los formularios se realizará en el Catálogo de Procedimientos y Servicios, accesible a través de la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, mediante el aplicativo informático Plataforma de Formación para el Empleo de Andalucía, Profeus+A.