Juanma Moreno aplaude el trabajo de los bomberos del Plan Infoca en Madrid y Toledo: "Andalucía arrima el hombro"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto en valor las labores de extinción que desarrollan los bomberos del Plan Infoca en Toledo y Madrid. Los efectivos de la Agencia de Emergencias de Andalucía participan en las labores de apoyo para combatir los incendios declarados en Iglesuela del Tiétar (Toledo) y Fresnedillas de la Oliva (Comunidad de Madrid), que deja miles de vecinos evacuados.

La situación es dramática en el centro del país, donde el Gobierno decretó la emergencia nacional en tres provincias contiguas (Madrid, Ávila y Toledo) y unificó el mando de operaciones para una gestión más ágil y eficiente del fuego, avivado por un viento fuerte y cambiante en un terreno abrupto de bosques tupidos. Hasta allí, se han desplazado los profesionales andaluces para tratar de calmar la situación.

Moreno, ha asegurado que "Andalucía arrima el hombro contra el fuego". Además, ha explicado que el objetivo del operativo es "ayudar a contener el avance del incendio y asegurar la zona", al tiempo que ha defendido que resulta fundamental la "unidad y solidaridad en la tragedia".

Despliegue del Plan Infoca

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha detallado que el módulo de acción exterior del Plan Infoca ha sido desplazado hasta Iglesuela del Tiétar para colaborar en las tareas de lucha contra el fuego. El operativo forma parte del apoyo prestado por Andalucía a los dispositivos que trabajan sobre el terreno.

Según ha explicado, el despliegue está integrado por 55 efectivos, además de tres autobombas, 15 vehículos, un vehículo semipesado y dos anfibios ligeros. Estos medios se han movilizado para reforzar las labores de extinción y contribuir a contener la evolución del incendio.

De hecho, este sábado el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía explicaba que los efectivos ya habían trabajado en la extinción de los incendios forestales de Guadalajara, Aragón y Albacete. Así, dada la situación declarada en el centro de la provincia activaban "un nuevo dispositivo en Madrid y Ávila con 71 efectivos 2 aviones anfibios ligeros un helicóptero y cuatro autobombas".

La actuación del Plan Infoca se enmarca en la colaboración entre administraciones para responder a este tipo de emergencias. La Junta ha puesto el foco en la cooperación entre dispositivos como elemento clave para hacer frente a incendios forestales de gran complejidad.