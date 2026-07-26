El paraíso oculto de Rosario Flores en Cádiz: una pedanía de 480 vecinos sin asfalto y pegada a Trafalgar

La cantante Rosario Flores ha encontrado en la provincia de Cádiz un pequeño paraíso repleto de dunas, caminos de tierra y playas de agua cristalina en el que refugiarse y dejar de ser un personaje público para pasar a ser una vecina más. Se trata de Zahora, una pedanía de Barbate de apenas 480 habitantes.

Este reducido núcleo de población se encuentra entre Los Caños de Meca y El Palmar y, al contrario de lo que ocurre con otros tantos destinos de la costa gaditana, repletos de grandes avenidas, hoteles y bullicio, este enclave está marcado por los caminos de tierra, la calma y la naturaleza más virgen.

La vinculación de los Flores con Cádiz

Rosario Flores siempre ha mantenido una amplia vinculación con Cádiz gracias a su familia, pues su madre, Lola Flores, nació en Jerez de la Frontera, y los Flores han hecho de Cádiz su segundo hogar.

Zahora, el refugio gaditano de Rosario Flores / Guía de Cádiz

Además, Rosario Flores decidió, años atrás, que quería poder ofrecerles a sus hijos la privacidad y el anonimato que tanto ha ansiado durante su vida.

La casa en primera línea de playa de Rosario Flores

Fue entonces cuando decidió adquirir su vivienda en primera línea de playa en Zahora, un núcleo de la comarca de La Janda en el que el paisaje está apenas salpicado por chalets bajos, huertas y carriles de tierra.

Pero el gran tesoro de Zahora es su playa, un litoral abierto al Atlántico que tiene el Faro de Trafalgar como referencia principal en el horizonte.

Vistas al Faro de Trafalgar y calma familiar

Para disfrutar de esta costa, Rosario Flores adquirió una casa en Zahora situada junto a la costa y con vistas directas al faro.

Se trata de una vivienda de estilo andaluz, con muros encalados y techos de madera, que busca ser un espacio íntimo para disfrutar de la familia y la tranquilidad sin la exposición constante que viven en su día a día.

La playa de Zahora, más de 3.000 metros de arena dorada

Tal y como la misma cantante ha explicado en distintas entrevistas, uno de los aspectos que más le atraen de este entorno es que apenas nadie del lugar conoce a sus hijos, lo que les permite disfrutar de un verano más como cualquier otro ciudadano.

Así, a apenas unos pasos de su vivienda, pueden pasear por la hermosa playa de Zahora, un litoral de más de 3.000 metros de longitud compuesto por arena gruesa y dorada, además de sistemas dunares repletos de vegetación que le hacen conservar su imagen más virgen.

Piscinas naturales, chiringuitos y ambiente estival en Zahora

Además de presentar aguas cristalinas y tranquilas, esta playa forma distintas piscinas naturales entre las rocas durante la marea baja, lo que refuerza aún más su atractivo y belleza.

Ya en el noreste, sí se encuentran chalets y chiringuitos, que forman la zona de playa con más afluencia y más visitada durante la época estival.

Atardeceres en Trafalgar y naturaleza junto al mar en Cádiz

La cercanía del Faro de Trafalgar es otro de los principales tesoros de este rincón gaditano, un entorno marcado por la histórica batalla naval de 1805 y considerado uno de los puntos más recomendados para contemplar el atardecer.

De igual modo, a pocos minutos en coche, también se encuentran Los Caños de Meca, uno de los enclaves más emblemáticos de la zona, así como el Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate, un espacio protegido de unas 5.000 hectáreas con pinares, acantilados y rutas de senderismo junto al mar.

Zahora, el refugio gaditano de Rosario Flores / Guía de Cádiz

Todo ello, sumado a la rica gastronomía del lugar, con el atún rojo de almadraba de Barbate como producto referente, ha hecho de este pequeño pueblo el refugio favorito de Rosario Flores y su familia.