El SAS recibe 22 millones de euros para invertir en investigación: "Es un reconocimiento a los profesionales andaluces"

El Sistema Sanitario Público de Andalucía (SAS) tendrá 22,7 millones de euros para investigación. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que el SAS ha logrado financiación para impulsar iniciativas innovadoras que den respuesta a algunos de los principales retos a los que se enfrenta la sanidad pública andaluza.

Sanz ha subrayado que "la investigación y la innovación en salud y su traslación a la ciudadanía son dos palancas fundamentales de la transformación del sistema sanitario andaluz". Además, ha valorado que la concesión de estos recursos supone "un nuevo reconocimiento a la labor investigadora que se hace en Andalucía". En su opinión, la financiación refuerza la capacidad del sistema sanitario para desarrollar soluciones innovadoras.

En concreto, el sistema sanitario andaluz ha obtenido 22.692.259 euros para desarrollar cuatro proyectos de Compra Pública de Innovación (CPI). Las iniciativas se centran en la atención pediátrica y perinatal, la oncología, la gestión del dato sanitario y la optimización de los quirófanos. Todos ellos buscan ofrecer nuevas herramientas para mejorar la asistencia sanitaria.

Formación y atracción de talento

El consejero ha asegurado que el objetivo es consolidar el Sistema Sanitario Público de Andalucía como referente en la generación de conocimiento de vanguardia. También ha destacado la apuesta por la incorporación de terapias y tecnologías emergentes, así como por la formación y la atracción de talento investigador. A su juicio, la investigación desarrollada en la comunidad contribuye a mejorar la atención a los ciudadanos y a reforzar la prevención y el bienestar.

Los fondos proceden de la convocatoria FID-CPI del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que ha financiado los proyectos PIAPPA, ORÁCULO, PRISMA y SURGIA. Estas iniciativas están cofinanciadas en un 85% por la Unión Europea, con cargo al Fondo Plurirregional de España FEDER 2021-2027, mientras que el 15% restante corresponde a fondos propios del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Los cuatro proyectos surgieron del Mapa de la Demanda Temprana en Salud de Andalucía (MDT Salud Andalucía), una iniciativa impulsada por la Fundación Progreso y Salud a través de la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación en Salud de Andalucía (OTCPI). El objetivo de este programa es detectar las necesidades del sistema sanitario y convertirlas en proyectos de innovación.

Cuatro proyectos para innovar en la sanidad andaluza

PIAPPA cuenta con un presupuesto superior a 9,8 millones de euros. El proyecto articula un programa de innovación en el ámbito perinatal y pediátrico que integra tres subproyectos. Su finalidad es mejorar procesos asistenciales, reforzar la atención temprana y garantizar la continuidad de los cuidados en la población materno-infantil.

ORÁCULO dispone de un presupuesto superior a 4,5 millones de euros. El proyecto integrará biomarcadores clínicos, patológicos, ómicos y de imagen mediante algoritmos de inteligencia artificial aplicados a tumores genitourinarios. Con ello se pretende mejorar el diagnóstico y el pronóstico de estas patologías.

PRISMA cuenta con una dotación de 4,3 millones de euros. La iniciativa está orientada a la protección, reutilización, síntesis y gestión avanzada del dato sanitario. Este ámbito se considera estratégico para reforzar la investigación y favorecer una toma de decisiones clínicas basada en la evidencia.

SURGIA, por su parte, dispone de 3,9 millones de euros para desarrollar un sistema de simulación, planificación y programación del circuito quirúrgico. El proyecto busca optimizar el funcionamiento de los quirófanos y podría contribuir a mejorar las listas de espera y los resultados asistenciales.

La Compra Pública de Innovación (CPI) es un mecanismo mediante el que las administraciones públicas adquieren bienes o servicios que todavía no existen en el mercado. Para ello se impulsa el desarrollo de soluciones innovadoras en colaboración con el sector privado. El objetivo es incorporar avances tecnológicos que mejoren la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.

La financiación obtenida consolida el MDT Salud Andalucía como una metodología para conectar las necesidades reales del sistema sanitario con el potencial innovador del mercado. Además, permitirá avanzar en el desarrollo de proyectos surgidos de las demandas detectadas por el propio sistema sanitario público andaluz. De este modo, Andalucía refuerza su estrategia de innovación aplicada a la salud.