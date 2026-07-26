El tiempo cambia en Andalucía: baile de temperaturas durante toda la semana según la Aemet

El final de la ola de calor permitirá que las temperaturas desciendan durante este fin de semana en buena parte de Andalucía. Aunque este alivio térmico tendrá una duración muy limitada, ya que los termómetros comenzarán a recuperarse desde el domingo.

La masa de aire más fresca y la vaguada responsables del descenso térmico terminarán de atravesar la Península durante la jornada dominical. A partir de entonces, una nueva dorsal avanzará sobre Andalucía y se reforzará progresivamente, favoreciendo un nuevo aumento de las temperaturas durante los primeros días de la próxima semana.

Las previsiones apuntan a que, a mediados de semana, las máximas podrían superar los 35 y 38 grados en amplias zonas del país. De este modo, el respiro del fin de semana será solo temporal y el calor intenso volverá a ganar protagonismo en los últimos días de julio.

Domingo sin avisos por calor en Andalucía

En Andalucía, el domingo estará marcado por un comportamiento desigual de las temperaturas. Los valores descenderán en la vertiente mediterránea, mientras que subirán en el resto de la comunidad, especialmente las máximas. El ascenso será más significativo en la provincia de Cádiz.

Pese a esta subida, será la primera jornada después de varios días consecutivos en la que no estará activo ningún aviso meteorológico por altas temperaturas en la comunidad andaluza.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de Andalucía. En las sierras del extremo oriental aparecerá nubosidad de evolución diurna y no se descartan tormentas aisladas y ocasionales.

Sevilla afronta una semana de calor intenso con máximas de hasta 40 grados

La última semana de julio llegará a Sevilla marcada por las altas temperaturas, los cielos despejados y la ausencia de lluvias. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el episodio más caluroso se concentrará entre el lunes y el martes, cuando los termómetros alcanzarán los 39 y 40 grados, respectivamente.

Lunes 27 de julio: la semana comienza con 39 grados

El lunes Sevilla registrará una temperatura máxima de 39 grados y una mínima de 21. El cielo permanecerá completamente despejado y no se esperan precipitaciones. El viento soplará del sureste con una velocidad aproximada de 15 kilómetros por hora. El índice ultravioleta será muy alto, con un valor de 8.

Martes 28 de julio: el día más caluroso de la semana

El martes será previsiblemente la jornada más calurosa, con una máxima de 40 grados y una mínima de 22. AEMET mantiene el cielo despejado y una probabilidad de lluvia del 0 %. El viento será flojo, inicialmente del nordeste y posteriormente del suroeste. El índice ultravioleta subirá hasta 9, considerado muy alto.

Miércoles 29 de julio: bajan las máximas, pero suben las mínimas

El miércoles se producirá un ligero descenso de las temperaturas diurnas, aunque las noches serán más cálidas. La máxima se situará en 37 grados, mientras que la mínima alcanzará los 23, la más elevada de toda la semana. El cielo continuará despejado, sin lluvias y con viento flojo del sur.

Jueves 30 de julio: calor y aumento de la humedad

El jueves los termómetros marcarán una máxima de 36 grados y una mínima de 22. El cielo seguirá despejado y no se esperan precipitaciones. La humedad relativa podría alcanzar el 85 % durante las horas más frescas, mientras que el viento soplará débilmente del suroeste.

Viernes 31 de julio: más nubes y temperaturas estables

La semana terminará con una máxima de 36 grados y una mínima de 21. El cielo estará poco nuboso, rompiendo la sucesión de jornadas completamente despejadas, aunque la probabilidad de lluvia continuará siendo nula. AEMET prevé viento en calma y una humedad máxima cercana al 80 %.

En conjunto, Sevilla vivirá una semana plenamente veraniega, con cinco jornadas consecutivas por encima de los 35 grados. El martes será el día más caluroso, mientras que a partir del miércoles las máximas descenderán ligeramente, aunque las temperaturas nocturnas seguirán siendo elevadas.