Casi un 30 por ciento de los andaluces no tiene planes de vacaciones este año, según el Centra
La encuesta de la Fundación Centro de Estudios Andaluces analiza los hábitos de vacaciones, los destinos preferidos y el gasto previsto este verano
Un 29,9% de los andaluces no tiene previsto disfrutar de vacaciones de verano este año, según el último Barómetro Andaluz elaborado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra). Además, un 15,8% reconoce que probablemente tampoco hará planes, lo que refleja que cerca de la mitad de la población afronta el periodo estival sin expectativas de viajar o descansar fuera de su rutina habitual.
Barómetro Andaluz sobre las vacaciones de verano
Así se recoge en el nuevo Barómetro Andaluz que ha publicado este lunes la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), resultado de una encuesta realizada a 3.600 personas residentes en Andalucía, entre el 19 de junio y el 2 de julio.
Incluye un bloque específico en el que se consulta sobre la planificación de las vacaciones para este verano.
Cómo planifican los andaluces sus vacaciones
Así, arroja que el 38,5% de los andaluces ya las tiene decididas y organizadas, frente al 15,5% que aún no, pero piensa hacerlo pronto. Otro 15,8% probablemente no haga planes y un 29,9% no tiene previsto tomar vacaciones este año. El 38% contará con el mismo presupuesto, mientras que el 18,2% dispondrá de menos. Entre las opciones más compartidas, el 25% visita otras ciudades; el 18,8% alquila un piso en la playa o se va a uno de su propiedad y el 8,7% opta por el turismo cultural y gastronómico de interior.
Destinos preferidos para el verano
En cuanto al destino, se refleja que el 33,4% disfruta de sus vacaciones en otra provincia de Andalucía; el 16,4% visita otra comunidad autónoma; el 13,3% se queda en su provincia de residencia, y el 12,5% viaja al extranjero.
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