Una cúpula de calor cubrirá Andalucía: Aemet avisa de un “peligro importante o incluso extraordinario” y hasta 44 grados

La Aemet ha hecho oficial la nueva ola de calor que afectará a Andalucía y a otras zonas del país desde el miércoles 29 de julio. El episodio estará favorecido por un patrón de bloqueo Rex, que mantendrá las altas presiones sobre el Mediterráneo occidental y favorecerá una situación similar a una cúpula de calor, con temperaturas de hasta 44 grados en las capitales andaluzas, según las previsiones publicadas en la web de la agencia. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de un “peligro importante o incluso extraordinario” durante las horas centrales del día, especialmente para las personas vulnerables y quienes realicen actividades al aire libre.

Qué es el bloqueo Rex que favorecerá la cúpula de calor

Un bloqueo Rex es, explicado de forma sencilla, una especie de tapón atmosférico que mantiene durante varios días una zona de bajas presiones al norte y las altas presiones al sur. En este caso, el aire más frío e inestable quedará concentrado sobre el mar del Norte, mientras las altas presiones dominarán el Mediterráneo occidental. Bajo esa especie de cúpula, la gran estabilidad, los cielos despejados, la componente sur y la intensa insolación propia de esta época favorecerán una acumulación persistente de calor sobre la Península.

El aviso especial supone un paso más respecto a las previsiones dadas durante la mañana por el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. La posibilidad de una nueva ola de calor se ha convertido ya en un episodio oficialmente anunciado, con una duración de, al menos, cinco días: desde el miércoles 29 de julio hasta el domingo 2 de agosto. La Aemet señala, además, que “el evento podría alargarse durante la próxima semana”.

Hasta 44 grados en Andalucía

Las previsiones de temperaturas publicadas por la Aemet en su página web sitúan el viernes el máximo de la ola de calor en Córdoba, con 44 grados. Ese día, Jaén alcanzará los 42 grados, mientras Sevilla y Granada llegarán a 41. En el resto de capitales se esperan 36 grados en Huelva, 33 en Almería y 32 tanto en Cádiz como en Málaga.

Durante el fin de semana persistirá el calor extremo. El domingo, Córdoba volverá a alcanzar los 44 grados, Sevilla y Granada registrarán 41, Jaén llegará a 40, Huelva a 36, Málaga a 34 y Cádiz y Almería a 32. Las noches serán también “muy cálidas”, con mínimas que podrán alcanzar los 27 grados en Jaén, los 25 en Granada y Almería y los 24 en Sevilla, Cádiz y Málaga.

Riesgo extremo de incendios

La Aemet alerta también de que el peligro de incendios continuará aumentando hasta situarse en “valores extremos”. Las altas temperaturas, la baja humedad y el viento de componente sur, localmente racheado, pueden dificultar las labores de extinción. La persistencia del bloqueo Rex impedirá, además, que el calor remita de forma significativa durante el fin de semana, aunque la evolución concreta del episodio mantiene todavía cierto grado de incertidumbre.