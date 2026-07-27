Emergencias activa recomendaciones por el humo en Andalucía procedente de los incendios de Madrid

El humo de los grandes incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo podría llegar en las próximas horas a distintos puntos de las provincias de Jaén y Córdoba, favorecido por las condiciones meteorológicas previstas. La Junta de Andalucía ha pedido tranquilidad a la población y recomienda seguir una serie de medidas preventivas para minimizar los posibles efectos sobre la salud, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

La Junta llama a la calma ante la llegada del humo

Así se ha informado este lunes desde la Junta de Andalucía, cuyo vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado en una atención a medios en Almería que este pasado domingo llegaron "muchas consultas provenientes especialmente de Jaén y Córdoba" que alertaban "de la llegada de humo" que los ciudadanos que llamaban creían que "era como consecuencia de que existiera algún incendio".

"Y no es así, no existían incendios que estuvieran provocando situación", sino que ese humo "era proveniente" de los referidos incendios de puntos del centro de España como Toledo y Madrid "aunque resulte impresionante", según ha indicado el consejero.

Antonio Sanz ha explicado que, por ello, desde este pasado domingo "está en marcha una campaña informativa, especialmente de consejos a la población para evitar los riesgos que tiene la exposición al humo para la salud y desde el punto de vista respiratorio".

El consejero ha precisado que, aunque las informaciones de este pasado domingo se "centraban en las provincias de Jaén y Córdoba", se está extendiendo esta campaña "al conjunto de Andalucía, porque el fuego ha sido tan intenso a esos niveles que la llegada" a esta comunidad autónoma "de humo no se debe a incendios propios", sino "a las consecuencias del incendio de Madrid, principalmente, y de Toledo".

Recomendaciones del 112

Al respecto, según ha informado el servicio de emergencias 112, la posible presencia de humo en el ambiente no implica un riesgo directo para la población en general. No obstante, desde el centro de coordinación advierten de que sí puede provocar molestias puntuales, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, mayores, niños y otros colectivos sensibles.

Ante esta situación, y como medida de precaución, la EMA 112 recomienda a la ciudadanía mantener las puertas y ventanas cerradas en caso de que se perciba el humo de forma intensa. Asimismo, se aconseja evitar la realización de actividades físicas prolongadas al aire libre mientras dure la presencia del humo en la zona.

Especial atención a los colectivos vulnerables

De igual modo, las autoridades piden prestar una especial atención a las personas que padezcan enfermedades respiratorias o alergias, y recuerdan la importancia de consultar con los servicios sanitarios en caso de que aparezcan síntomas o se agraven los ya existentes. También se insta a la población a informarse siempre a través de los canales oficiales.

Por último, desde el servicio 112 se ha detallado que se mantiene un seguimiento continuo de la evolución de la situación. En caso de que fuera necesario, se adoptarían nuevas medidas y se informaría puntualmente de ello a la ciudadanía.