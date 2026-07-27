La Guardia Civil identifica a las implicadas en la agresión a una menor difundida en redes en Moguer (Huelva)

La Guardia Civil ha identificado a las menores implicadas en un vídeo viral en el que varias jóvenes aparecen humillando y agrediendo a otra menor en Moguer (Huelva). Las imágenes fueron difundidas a través de distintas redes sociales, mientras que las diligencias relacionadas con el caso ya han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Huelva.

Denuncia por la agresión y difusión del vídeo

La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha informado en una nota de que ya se ha presentado la correspondiente denuncia, tanto por la agresión sufrida por la víctima como por la posterior difusión de las imágenes en redes sociales y otros medios digitales.

En un comunicado, la Benemérita ha señalado que el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer la difusión del vídeo de la agresión, así como la difusión no autorizada de imágenes de otras menores que han sido señaladas como presuntas autoras de los hechos.

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La difusión de imágenes de menores está prohibida

Asimismo, la Guardia Civil ha recordado que la difusión de imágenes o datos personales de menores de edad sin la debida autorización está prohibida. Esta conducta puede constituir un delito contra la intimidad y, además, dar lugar a sanciones administrativas por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos.