Sucesos
Un incendio en una novena planta obliga a desalojar a 150 vecinos en Linares
Los servicios de emergencia activaron a Bomberos y Policía tras recibir varias llamadas alertando del incendio en un bloque de pisos de la barriada de Arrayanes.
Un incendio declarado en la cocina de una vivienda situada en una novena planta ha obligado a desalojar de forma preventiva durante la madrugada de este lunes 27 de julio a unos 150 vecinos de un bloque de pisos de Linares, en la provincia de Jaén, sin que se hayan registrado heridos de consideración.
Incendio en la barriada de Arrayanes
Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, varias llamadas recibidas a partir de las 01.10 horas alertaban de un incendio en la calle Blasco Ibáñez, en la barriada de Arrayanes. Según los testigos, el fuego se originó en una novena planta de un bloque.
Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos de Linares, Policía Local y Nacional y Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.
De manera preventiva, se procedió al desalojo del bloque, unas 150 personas que pudieron volver a sus viviendas en cuanto el fuego quedó extinguido.
Los propietarios acudieron a un hospital
Según los Bomberos, el incendio se declaró en una cocina de una novena planta. Los propietarios se trasladaron por sus propios medios a un centro hospitalario sin que fuera necesaria la presencia de los servicios sanitarios en el lugar.
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