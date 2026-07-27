Mario Picazo advierte a casi toda Andalucía para la cuarta ola de calor: "Podrán alcanzar 40 grados o más"

Andalucía afronta esta última semana de julio con temperaturas al alza que podrían superar los 40 grados en varias de sus provincias, según el análisis publicado por Mario Picazo, meteorólogo. El experto, en su publicación periódica en ElTiempo.es, advierte de que capitales como Jaén, Granada, Sevilla y Córdoba figuran entre los puntos donde el mercurio podría alcanzar "esos valores de 40 grados o más", en un episodio que llegará acompañado de una cúpula de calor, calima y del humo de los incendios que afectan al país.

El repunte térmico se debe al regreso de la dorsal anticiclónica, que sustituye a la vaguada de aire frío responsable del descenso registrado durante el fin de semana. Según detalla Picazo en su blog, los vientos volverán a calmarse y el aire cálido de origen norteafricano irá ganando terreno, elevando la sensación de humedad y bochorno en gran parte del territorio.

Jaén, Granada, Sevilla y Córdoba, entre los 40 grados

Las temperaturas, que habían bajado hasta el sábado, han vuelto a subir y seguirán en ascenso hasta el jueves, cuando se espera el pico de la ola de calor. A partir de ahí, el meteorólogo prevé un descenso hacia el final de la semana, aunque no en todas las comunidades autónomas por igual.

Entre las capitales que Picazo señala como candidatas a rozar o superar los 40 grados se encuentran, además de Ourense, Zaragoza, Toledo, Ciudad Real, Badajoz y Cáceres, cuatro provincias andaluzas: Jaén, Granada, Sevilla y Córdoba. El experto, de esta forma, las sitúa en el grupo de mayor riesgo térmico de la semana.

Almería y Cádiz, sin tregua nocturna

El calor no dará descanso ni siquiera de madrugada. Picazo advierte de que numerosas capitales de provincia registrarán noches tropicales o ecuatoriales, con mínimas que apenas bajarán de determinados umbrales. Almería y Cádiz son, según su análisis, dos de las capitales donde los termómetros "a duras penas" bajarán de los 25 grados durante la noche, lo que prolongará la sensación de bochorno hasta el amanecer.

En cuanto a las lluvias, el meteorólogo no anticipa apenas precipitaciones a lo largo de la semana en Andalucía. Solo contempla algún episodio puntual en el litoral cantábrico y, hacia el final de la semana, en zonas del norte y el este peninsular, ajenas por tanto al ámbito andaluz. El jueves, además, el paso de un frente podría dejar algo de inestabilidad de forma intermitente y aislada en el tercio norte del país.