La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en El Puerto de Santa María

Un vecino de El Puerto de Santa María (Cádiz) celebra desde este domingo un importante golpe de suerte después de que el Sorteo de Fin de Semana de la ONCE repartiera un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, un premio valorado en 240.000 euros. El boleto ganador fue vendido por Milagros Cortés entre la Avenida de la Libertad y la Calle Larga de la localidad gaditana.

La emoción de repartir suerte

"La alegría de dar un premio es una cosa única y espero que se de más veces", ha manifestado Milagros Cortés, que está segura de que el premio "ha tocado muy bien tocado en alguno de los fieles que están cada día ahí".

En una nota, la ONCE ha recordado que el sorteo del 26 de julio, que estaba dedicado al Día de los Abuelos bajo el lema 'Vuestra historia, nuestro tesoro', ha dejado otro Sueldazo igual en la localidad cordobesa de Pozoblanco, y ha repartido otros 200.000 euros en Utrera (Sevilla), con diez cupones agraciados con 20.000 euros cada uno. El resto de los premios se han repartido entre Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

Más de 11,8 millones repartidos en Andalucía

Asimismo, ha señalado que este ha sido un fin de semana de fortuna para Andalucía con los sorteos de la ONCE ya que desde el viernes del Cuponazo a este domingo ha repartido más de 11,8 millones de euros entre las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla y Córdoba.