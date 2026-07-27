La ONCE y el Gobierno repartirán gratis dos millones de gafas para ver el eclipse: dónde y cómo conseguirlas en Andalucía

El Grupo Social ONCE y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades repartirán gratuitamente dos millones de gafas certificadas para observar con seguridad el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Aunque la franja de totalidad atravesará principalmente el norte y el este de España, el fenómeno también será visible en toda Andalucía como un eclipse parcial muy profundo, que ocultará más del 90% del Sol y llegará cerca del 98% en algunos municipios.

Del total de gafas, la ONCE distribuirá 1,7 millones de unidades, mientras que las 300.000 restantes serán repartidas por el Ministerio a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). La propia organización aportará los dos millones de ejemplares certificados, dentro de la campaña ‘Una vista única. Cuídala’, destinada a prevenir los daños oculares durante la observación del eclipse.

Ejemplo de gafas homologadas para ver el eclipse solar. / David Zorrakino - E.P.

Dónde conseguir las gafas gratuitas en Andalucía

La distribución se concentrará especialmente durante la semana que comienza el 3 de agosto y se realizará a través de los vendedores y vendedoras de la ONCE presentes en todo el territorio, también en Andalucía. Por su parte, la FECYT entregará otras 300.000 gafas entre centros de investigación, museos de ciencia, universidades y entidades públicas relacionadas con la ciencia y la innovación. Por el momento, no se ha difundido una lista detallada de establecimientos participantes ni se ha especificado si será necesario reservarlas, por lo que estarán sujetas a la disponibilidad de cada punto de reparto.

En Andalucía, el momento de máxima ocultación se producirá aproximadamente entre las 20.35 y las 20.39 horas, dependiendo de la localidad, cuando el Sol estará ya muy cerca del horizonte. Para poder verlo será necesario buscar un lugar despejado, con buena visibilidad hacia el oeste y sin obstáculos como edificios, árboles o elevaciones del terreno. El eclipse continuará todavía activo cuando el Sol se ponga en numerosos municipios andaluces.

Cómo observar el eclipse sin dañar la vista

Las gafas utilizadas deben estar homologadas con la norma ISO 12312-2, no haber caducado y encontrarse en perfecto estado, sin arañazos, perforaciones o dobleces. Hay que colocárselas antes de dirigir la mirada al Sol, realizar observaciones breves y quitárselas únicamente después de apartar la vista. Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados o filtros caseros no ofrecen ninguna protección adecuada.

Tampoco se debe mirar al Sol mediante prismáticos, telescopios o cámaras sin un filtro solar profesional colocado delante del objetivo, ya que estos dispositivos concentran la radiación y pueden provocar lesiones graves e irreversibles. El eclipse del 12 de agosto será el primero del denominado Trío de Eclipses, que continuará con el eclipse total del 2 de agosto de 2027, especialmente relevante para el sur de Andalucía, y con el eclipse anular o “anillo de fuego” del 26 de enero de 2028.