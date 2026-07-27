El PSOE andaluz vuelve a la polémica del EsAlert en el incendio de Los Gallardos contra Antonio Sanz: "Mintió a todos los andaluces"

El PSOE-A ha acusado al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, de haber "mentido en el Parlamento" andaluz sobre los motivos por los que no se envió un mensaje mediante el sistema ES-Alert durante el incendio de Los Gallardos. El secretario de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, sostiene que el consejero también "mintió a todos los andaluces" al explicar que una estación base había quedado fuera de servicio y que, por ello, la alerta no habría llegado a ningún teléfono.

Según Sánchez Haro, los datos que el PSOE-A asegura haber comprobado "sobre el terreno" contradicen esa versión. El dirigente socialista afirma que Bédar y su término municipal estaban cubiertos por varias estaciones operadoras de distintas compañías y sostiene que estas no quedaron fuera de servicio durante la tarde y la noche del 9 de julio hasta prácticamente las once de la noche, cuando, según sus palabras, ya habían ocurrido los peores hechos del incendio.

El PSOE-A reclama documentación

El parlamentario socialista sostiene que la existencia de varias antenas "no demuestra por sí misma que todas estuvieran operativas durante toda la emergencia, ni que un mensaje hubiera llegado al 100% a todos los teléfonos". Sin embargo, añade que sí "desmonta la afirmación categórica del consejero Antonio Sanz" de que la caída de una única estación impedía que el sistema ES-Alert llegara a la población.

El Grupo Socialista exige que Antonio Sanz aporte un informe sobre la disponibilidad de todas las estaciones que daban cobertura a la zona. Según Rodrigo Sánchez Haro, el documento "debe constar la hora exacta en que cada estación dejó de prestar servicio, la hora del restablecimiento y un mapa de cobertura de cada una de las celdas de esas antenas".

Acusa al Gobierno andaluz de cambiar de versión

Sánchez Haro critica que el Gobierno de Juanma Moreno ha ofrecido "distintas versiones para justificar por qué no enviaron los mensajes de alerta". Entre ellas cita el alcance territorial de las antenas, la falta de cobertura, la diferencia entre evacuaciones y confinamientos, la supuesta mayor eficacia del aviso puerta a puerta y, finalmente, que la estación de Bédar estaba fuera de servicio.

El dirigente socialista insiste en que el sistema ES-Alert "no necesita que todas las antenas en una zona estén operativas", ya que el mensaje "se distribuye mediante las celdas disponibles dentro del área seleccionada". Por ello, sostiene que el consejero debe aportar los informes de las operadoras para acreditar qué estaciones estaban o no en servicio y durante qué horas.

En el último tramo de su intervención, Sánchez Haro afirma que la ausencia de la alerta fue una cuestión relevante porque "la supuesta inutilización de la red fue una de las principales explicaciones que utilizó el señor Sanz para justificar que no se había enviado una alerta a la población". Además, sostiene que el sistema también podría haberse utilizado "para advertir del peligro, para pedir a la población que no se utilizaran determinadas carreteras, indicar los centros de acogida o solicitar que se siguieran exclusivamente las instrucciones oficiales".

El responsable socialista concluye que "con 13 personas fallecidas, un responsable público no puede responder con afirmaciones categóricas que no estén respaldadas por documentación técnica" y añade que, a su juicio, "hay muchas lagunas en la gestión del incendio de Los Gallardos y en la posterior información que se ha trasladado al Parlamento y a toda la sociedad por parte del Gobierno de Moreno Bonilla".