La reapertura del Instituto Cervantes de Gibraltar, más cerca desde el derribo de la Verja: "Es conveniente por todo lo que significa"

La caída de la Verja puede devolver también el Instituto Cervantes a Gibraltar. El director de la institución, Luis García Montero, ha anunciado este lunes en Jerez de la Frontera que el organismo que dirige tiene "todo preparado y estudiado" para reabrir el centro que funcionó en el Peñón desde 2011 a 2015 y que incluso ha reservado una partida en sus presupuestos para ponerlo en marcha el próximo curso.

El anuncio se ha producido durante la rueda de prensa de apertura de la reunión anual de directores del Cervantes, que reúne estos días en Jerez a más de un centenar de responsables de sus centros en todo el mundo y que sirve también para rendir homenaje a José Manuel Caballero Bonald en el centenario de su nacimiento. García Montero ha dejado claro, sin embargo, que la última palabra no corresponde a la institución que dirige: la decisión deberá pasar por el Consejo de Ministros, la Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Cervantes de Gibraltar cerró hace doce años, con José Manuel García Margallo de ministro de Exteriores. García Montero ha lamentado aquel cierre y ha reivindicado el trabajo que desempeñó el centro como espacio cultural de encuentro entre el Peñón y el Campo de Gibraltar. Bajo la dirección de Francisco Oda, el Instituto Cervantes de Gibraltar tuvo, ha recordado, una "actuación muy significativa" como lugar de diálogo para toda la comarca y también como apoyo a la enseñanza del español frente a las políticas que, según ha señalado, pretendían reforzar el inglés a costa de la presencia del castellano. Durante aquellos años, el centro ofreció cursos de español y programación cultural en un territorio donde el español forma parte de la vida cotidiano, sobre todo a través la huella española en sus habitantes que hablan el llanito, pero no ocupa un lugar equivalente en la educación reglada. Desde su clausura, ni los últimos gobiernos del PP ni los del PSOE han recuperado este proyecto.

"Creemos conveniente que vuelva a reabrirse por todo lo que significa", ha afirmado. Para el director del Cervantes, el nuevo escenario abierto tras la desaparición de la Verja ofrece una oportunidad para recuperar ese puente cultural.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar entró en vigor el pasado 15 de julio, después de la demolición de la barrera física y la supresión de los controles terrestres entre La Línea y el Peñón. Los controles Schengen se han desplazado al aeropuerto y al puerto gibraltareños, mientras los miles de trabajadores transfronterizos pueden cruzar ya sin la frontera que condicionó durante décadas la vida de la comarca. García Montero ha celebrado ese "diálogo que supere la Verja" y ha situado la reapertura del Cervantes como una pieza más del nuevo tiempo que comienza en el Campo de Gibraltar.