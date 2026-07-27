La subida meteórica de Adelante Andalucía continúa: los andalucistas miran a los socialistas de tú a tú

No hay quien frene el crecimiento de Adelante Andalucía. Los andalucistas siguen sumando apoyos después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Según el último Barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) la formación que dirige José Antonio García es la segunda elegida por los andaluces para resolver los problemas que les afectan, por delante del PSOE y solo por detrás el PP.

El Centra revela que el 16,5% cree que Adelante es el mejor partido para resolver sus problemas. Solo el PP de Juanma Moreno obtiene un mejor resultado, con un 26,7% de los encuestados. De hecho, los andalucistas superan al PSOE de María Jesús Montero en cuatro puntos (12,3%), a Vox en siete (9,4%)y Por Andalucía, la coalición que lidera Antonio Maíllo, en más de 10 (5,0%).

Los datos cosechados por la formación que lidera García son aún más llamativos si se echa la vista atrás solo unos meses. Según las cifras que daba el propio Centra el pasado mes de marzo, antes de las elecciones autonómicas, solo el 5,2% de las personas encuestadas consideraban que la organización fundada por Teresa Rodríguez era la idónea para dar una respuesta a los problemas que más les afectaban.

"Tenemos los pies en el suelo"

Adelante ha pasado de tener dos diputados a ocho en las últimas elecciones. En la anterior legislatura, la formación andalucista solo había conseguido escaños en Sevilla y Cádiz. La campaña electoral desarrollada ha cambiado el juego. En esta legislatura el partido ha alcanzado un escaño en Huelva, uno en Granada, uno en Córdoba, uno en Málaga, dos en Cádiz y dos en Sevilla, un dato que sorprendió a los propios responsables del mismo.

"Las encuestas son siempre un dato más entre muchos y nosotros tenemos los pies en el suelo", ha suavizado este lunes el líder andalucista en un mensaje compartido desde la formación. García ha asegurado que estos datos les dan "esperanza" y apunta que "Adelante Andalucía es ya la segunda fuerza en preferencia de los andaluces y andaluzas para solucionar sus problemas y creemos que al final la política es solucionar los problemas".

Pese a esta nueva alegría alcanzada, el líder del partido ha insistido en que su objetivo es "echar a la derecha". "Nuestro objetivo garantizar la sanidad pública, garantizar la vivienda y garantizar los derechos de la gente trabajadora. Y para eso nos queda mucho camino, pero tenemos fuerza y tenemos ilusión", ha aclarado y subraya que estos datos les ayudan a "seguir trabajando para lo verdaderamente importante".

Con la vista en las generales

Los buenos resultados del partido en el último Barómetro del Centra no se quedan solo ahí. Según la información compartida por este organismo dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Adelante también superaría a Vox en la pregunta sobre con qué partido sienten los votantes andaluces más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas y alcanza un 11,7%.

Pese a este crecimiento a nivel andaluz, a Adelante todavía le queda mucho por hacer. Pese a que los resultados son mejores que en anteriores ocasiones, los votantes siguen sin decantarse por ellos cuando se pregunta por quienes podrían dar una mejor respuesta a los problemas que enfrenta España. De hecho, la formación trabaja ya en sus listas para reforzarse antes de que lleguen las generales.