Suspenden el cine de verano en esta playa andaluza por el fuerte viento de Levante de hasta 80 km/h
La programación ofrece una docena de películas gratuitas para todos los públicos hasta el 17 de agosto
El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) ha suspendido la proyección de la película ‘Lilo & Stitch Remake’, prevista para este lunes 27 de julio a las 22.00 horas en la Plaza de Las Bodegas de este municipio costero gaditano, debido a las fuertes rachas de viento de Levante. El Consistorio ha comunicado la cancelación a través de sus redes sociales y ha pedido disculpas por las molestias.
La suspensión coincide con los avisos amarillos por viento y fenómenos costeros activados este lunes en la provincia de Cádiz. La Aemet prevé rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la Campiña gaditana y de 80 kilómetros por hora en el Estrecho, mientras que en el litoral se espera viento de Levante de entre 50 y 61 kilómetros por hora, con fuerza 7, especialmente al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar. Los avisos se mantendrán, según las zonas, hasta el martes 28 de julio.
La sesión formaba parte del programa gratuito ‘Chiclana de Cine’, que ofrece películas durante los domingos en la segunda pista de la playa de La Barrosa y los lunes en el centro de Chiclana, como es este caso. Todas las proyecciones comienzan a las 22.00 horas y cuentan con subtítulos en español para facilitar la asistencia de personas con discapacidad auditiva.
La programación continuará, en principio, el domingo 2 de agosto con ‘F1, la película’ en La Barrosa y el lunes 3 con ‘Jurassic World: El Renacer’ en la Plaza de Las Bodegas. Posteriormente se proyectarán ‘Cómo entrenar a tu dragón’, ‘Mufasa’, ‘Los cuatro fantásticos’ y ‘Karate Kid: Legends’, hasta el 17 de agosto.
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