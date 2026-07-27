Suspenden el cine de verano en esta playa andaluza por el fuerte viento de Levante de hasta 80 km/h

El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) ha suspendido la proyección de la película ‘Lilo & Stitch Remake’, prevista para este lunes 27 de julio a las 22.00 horas en la Plaza de Las Bodegas de este municipio costero gaditano, debido a las fuertes rachas de viento de Levante. El Consistorio ha comunicado la cancelación a través de sus redes sociales y ha pedido disculpas por las molestias.

La suspensión coincide con los avisos amarillos por viento y fenómenos costeros activados este lunes en la provincia de Cádiz. La Aemet prevé rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la Campiña gaditana y de 80 kilómetros por hora en el Estrecho, mientras que en el litoral se espera viento de Levante de entre 50 y 61 kilómetros por hora, con fuerza 7, especialmente al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar. Los avisos se mantendrán, según las zonas, hasta el martes 28 de julio.

Anuncio de la suspensión de esta sesión de cine de verano. / Ayuntamiento de Chiclana

La sesión formaba parte del programa gratuito ‘Chiclana de Cine’, que ofrece películas durante los domingos en la segunda pista de la playa de La Barrosa y los lunes en el centro de Chiclana, como es este caso. Todas las proyecciones comienzan a las 22.00 horas y cuentan con subtítulos en español para facilitar la asistencia de personas con discapacidad auditiva.

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La programación continuará, en principio, el domingo 2 de agosto con ‘F1, la película’ en La Barrosa y el lunes 3 con ‘Jurassic World: El Renacer’ en la Plaza de Las Bodegas. Posteriormente se proyectarán ‘Cómo entrenar a tu dragón’, ‘Mufasa’, ‘Los cuatro fantásticos’ y ‘Karate Kid: Legends’, hasta el 17 de agosto.