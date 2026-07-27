Carlos Herrera tiene claro dónde comer en Cádiz: estos son sus favoritos

Hablar de Carlos Herrera es hablar de periodismo, comunicación, cultura y literatura, pero también de gastronomía, una de sus grandes pasiones. El buen comer y la búsqueda de lugares de calidad en los que probar los mejores bocados de cada territorio se han convertido en dos de las principales aficiones del periodista durante sus continuos «peregrinajes» por toda España.

Ante el aluvión de preguntas de sus seguidores sobre los mejores restaurantes que visitar, Herrera ha compartido sus establecimientos favoritos de Cádiz. «No es una guía completa; muchos más podrían formar parte de un listado que enumera las excelencias de cada lugar, pero estos son, sencillamente, mis favoritos, a los que me gusta acudir por diversas razones», señala el comunicador.

Casa Manteca, uno de los restaurantes de Cádiz favoritos de Carlos Herrera

Así, ha querido mostrar los "lugares de calidad" de la ciudad de Cádiz, de la que ha destacado cuatro establecimientos "clásicos" con los mejores sabores. Entre ellos, se encuentra el reconocido 'Casa Manteca', un negocio situado en el barrio de la Viña que se presenta como un "rincón de gaditanismo puro".

"Ambiente de tertulias y de encuentro de personajes viñeros, flamencos, carnavaleros y taurinos llenos de sabor", ha afirmado sobre este establecimiento, del que ha afirmado que dispone de "buena chacina, buen vino y mejores patatas fritas de 'El Corralón'". "De las mejores de España", ha afirmado sobre este lugar "imprescindible".

'El Albero', una taberna tradicional de Cádiz

Cerca del anterior se encuentra la segunda recomendación del periodista, 'El Albero', una taberna tradicional con platos típicos andaluces en la que su dueño, José, "trabaja las anchoas como nadie". "Es un tío simpático y agrada mucho visitar su casa", ha añadido el comunicador sobre este rincón de Cádiz situado en la calle San Félix número 2 de la capital gaditana.

'El Faro', otro indispensable de Carlos Herrera

"Gran restaurante". Así define Herrera otro de sus indispensables en la ciudad costera, el restaurante 'El Faro', situado en la misma calle que 'El Albero'. Este establecimiento cuenta con una "magnífica barra y un no menos prodigioso restaurante". "Es una cita obligada, ya que todo el que va a Cádiz pasa antes o después por la casa del gran Gonzalo Córdoba", ha indicado el periodista, que ha destacado de este entorno sus fritos, guisos marineros y mariscos.

'Doña Pepa' y el "mejor material" de Cádiz

Y para cerrar este listado de "excelencia" gaditana, Carlos Herrera ha destacado el restaurante 'Doña Pepa'. "Nadie conoce este restaurante por este nombre, así que no se esfuerce. Mejor llegue usted a la zona de la Playa de la Victoria, calle Muñoz Arenillas, en Puerta Tierra, y pregunte por 'El gitano rubio'", ha añadido.

Tal y como ha explicado, Antonio, su dueño, es quien dispone del "mejor material" de todo Cádiz. "O del mundo", ha matizado. "Te lo cobra, pero vale la pena, ya que nadie ofrece esas cigalas o esos langostinos. Y nadie tiene en la cocina a doña Pepa, su madre, una gitana que guisa como pocas personas he visto", ha concluido el comunicador.