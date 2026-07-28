En Andalucía no cala la prioridad nacional: según el CIS andaluz, la inmigración está lejos de los principales problemas de los ciudadanos

Hasta 10 veces se repite la palabra inmigración en el acuerdo firmado entre PP y Vox para permitir la gobernabilidad en Andalucía. La formación de extrema derecha ha hecho de la prioridad nacional su bandera y, sin embargo, dos meses después de las elecciones, los andaluces le dan la espalda a esta consigna. La inmigración ha dejado de ser uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía.

Según el último Barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), solo el 3,9% de los encuestados considera que la inmigración es el principal problema que padece Andalucía. De esta forma, esta preocupación no entra ni el top 5 de los andaluces. La cifra llama la atención de forma especial si se compara con los últimos datos ofrecidos por este mismo organismo, que lo situaba como el cuarto problema para la mayoría de encuestados.

La inmigración ha estado en el centro de multitud de debates y titulares de los últimos meses en Andalucía, en particular, y en general se trata de un asunto global. El PP ha aceptado postulados de la extrema derecha que hasta ahora negaba de manera taxativa, como la "rechazo tajante" -así se lee de manera literal en el pacto- a las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno central y que incluyen el reparto y la acogida de los menores migrantes no acompañados que llegan al país.

Medidas alcanzadas contra la migración

Tampoco entra la migración en las principales preocupaciones que creen los andaluces que afectan a España. En concreto, según esta misma encuesta, se sitúa como el séptimo problema con un porcentaje del 2,7%. Aún así, en marzo también se preguntó a las personas encuestadas por cuál era el problema que más les afectaba de forma personal y la inmigración ni siquiera se colaba en el top 10 de las respuestas recogidas.

El acuerdo entre PP y Vox recoge un total de 12 medidas para luchar contra la migración, un asunto que la formación que dirige Santiago Abascal ha exprimido durante toda la campaña bajo el lema de la prioridad nacional, medida que ahora se contempla aplicar en Andalucía. Entre las medidas está la exigencia de una "auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva". En concreto, en Aragón ya han anunciado la supresión de ayudas a los menores migrantes.

Pese a las escasas competencias en migración que tiene la comunidad autónoma, el texto incluye un plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal o la supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal. Todas estas medidas deberán realizarse, tal como se puede leer en el documento firmado por los dos partidos del Gobierno andaluz, desde el principio de esta nueva legislatura.

Principales preocupaciones de los andaluces

Según los últimos datos recogidos sobre inmigración en Andalucía, que datan de 2022, en la comunidad autónoma hay registrados 741.378 personas extranjeras. Prácticamente, la mitad de esta cifra, 341.928, responde a ciudadanos llegados de otros países del continente europeo, la mayoría de ellos británicos. Además, hay una importante cantidad de personas venidas desde África, 211.443.

En realidad, según la encuesta del organismo dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, los temas que más preocupan a los andaluces son el acceso a la vivienda, la sanidad y el paro, en ese orden. En concreto, la vivienda es, según más de uno de cada cinco andaluces, el principal reto que enfrenta la comunidad autónoma, seguido de lejos, con un 14,3%, por la sanidad.