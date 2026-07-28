Andalucía suma seis casos de fiebre del Nilo tras un positivo en Aznalcázar

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado un nuevo caso leve de fiebre del Nilo Occidental (FNO) en Aznalcázar. Con este diagnóstico, ya son seis los casos detectados esta temporada en Andalucía.

Se trata de un hombre que presentó los primeros síntomas el 24 de julio y el caso ha sido confirmado mediante PCR por parte del Hospital Universitario Virgen del Rocío, ha informado la Consejería en un comunicado.

Se trata de un caso leve identificado gracias a la vigilancia establecida por el Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía para los vecinos y visitantes de los municipios de las comarcas de especial seguimiento o que se encuentran en situación de área en alerta, como ocurre con Aznalcázar, que presenten síntomas.

En consecuencia, la Consejería ha decidido prorrogar hasta el 21 de agosto el periodo de área en alerta de este municipio sevillano.

Seis casos leves en Andalucía esta temporada

Hasta el momento se han diagnosticado seis casos leves de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en las localidades de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río y Aznalcázar, después de haber realizado estudios de laboratorio a 262 usuarios, despistaje de arbovirosis en 104 pacientes con meningitis víricas y 1.172 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.

Asimismo, se ha detectado circulación de VNO en dos aves silvestres en Andalucía, de un total de 208 analizadas, en una zona alejada de núcleos de población en el Parque Nacional de Doñana.

Hasta el momento no se ha detectado circulación del VNO en équidos durante la temporada actual.