Castillo Sohail y el Mediterráneo de fondo: así es el escenario de Fuengirola donde sonarán conciertos hasta septiembre

¿Qué planes tienes para este verano? En pleno mes de julio, los días entre semana también puedes salir de la rutina. Un lunes puede sonar a música en directo junto al mar; un martes, a deporte al aire libre; y el fin de semana, a a una escapada a algún lugar con encanto.

Unicaja y EmocionaT: el sello detrás de la agenda cultural

Desde festivales consolidados hasta noches bajo las estrellas, gracias al impulso de Unicaja, estos meses ofrecen grandes oportunidades para salir de la rutina.

Propuestas que forman parte de las iniciativas que Unicaja reúne y apoya a través de "EmocionaT", un nuevo espacio vinculado a la cultura, el entretenimiento y el deporte.

Marenostrum Fuengirola: conciertos junto al Mediterráneo hasta septiembre

Marenostrum Fuengirola vuelve a situarse entre los grandes escenarios del verano. Su programación -activa desde abril- se prolongará hasta septiembre y permitirá disfrutar de conciertos y espectáculos junto al Mediterráneo y a los pies del castillo Sohail.

El festival ya es una cita consolidada de la Costa del Sol cada verano, tanto por la variedad de su cartel como por su capacidad para atraer a públicos de distintas generaciones.

Sierra Nevada cambia la nieve por rutas y estrellas

La montaña también puede ser un buen destino en verano. Entre el 11 de julio y el 23 de agosto, Sierra Nevada ofrecerá rutas guiadas, actividades familiares y propuestas pensadas para descubrir su entorno natural durante los meses más cálidos.

Uno de los momentos más esperados serán las Noches de las Perseidas, que permiten contemplar la lluvia de estrellas desde un enclave alejado de la contaminación lumínica y rodeado de paisaje de alta montaña.

Golf en Cádiz y Mijas

El deporte ocupa igualmente un lugar destacado con citas como campeonatos de golf o el descenso del Sella. / El Correo

Los aficionados al golf también encontrarán varias citas en el calendario. El Club Series celebrará pruebas en Cádiz y Mijas, mientras que el Circuito de Patrocinadores de la Real Federación Española de Golf recorrerá distintos campos. Estas competiciones combinan práctica deportiva, turismo y contacto con algunos de los principales destinos vinculados al golf en España.

El Descenso del Sella, una fiesta deportiva con historia

El 8 de agosto se celebrará una nueva edición del Descenso Internacional del Sella, una de las pruebas más emblemáticas del verano asturiano. Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, la cita va mucho más allá de la competición. Miles de personas se reúnen cada año para seguir el recorrido, disfrutar del ambiente y participar en una jornada que mezcla deporte y tradición.

La Fería de Muestras de Asturias convierte Gijón en epicentro de su 69 edición

Del 1 al 16 de agosto, Gijón acogerá la edición número 69 de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Esta feria uno de los principales encuentros económicos, empresariales y sociales del norte de España y reúne durante más de dos semanas a empresas, instituciones, profesionales. Además de su vertiente comercial, la feria funciona como una gran cita de verano para descubrir proyectos, productos y novedades de distintos sectores.

Boombastic Asturias, una cita para el público joven

Del 16 al 18 de julio, Asturias ha sido escenario de una nueva edición de Boombastic. El festival que combina actuaciones musicales y experiencias de ocio en un formato dirigido especialmente al público joven.

Una agenda para elegir según cada forma de disfrutar

Conciertos, naturaleza, deporte y grandes eventos sociales dibujan un verano con alternativas muy diferentes. La clave está en elegir el plan que mejor encaje para ti: una escapada musical, una noche de observación astronómica, una jornada deportiva o una visita a una gran feria.