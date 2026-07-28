La Junta carga contra la designación de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública frente a Granada: "Ya está bien de ningunear a Andalucía"

"Ya está bien de ningunear a Andalucía". La Junta de Andalucía ha estallado contra el Gobierno de España por la designación de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, un nombramiento al que también aspiraba Granada. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta decisión en un balance sobre la acción de su Ejecutivo tras el Consejo de Ministros de este martes.

La decisión ha caído como un jarro de agua fría sobre el Gobierno andaluz, que confiaba en la victoria de Granada. En un vídeo compartido por su equipo, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha exigido a La Moncloa que explique los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Así, ha defendido que Granada cumplía con "todos los requisitos" necesarios para obtener este organismo.

"El Gobierno de Sánchez no nos escucha a Andalucía", ha lamentado Sanz. La mano derecha de Juanma Moreno ha subrayado que la candidatura andaluza era la mejor para "liderar la vigilancia, la investigación y la responsabilidad, la respuesta en definitiva ante los nuevos retos en salud". "¿Qué no tiene Granada para que no sea la sede de la Agencia Española de Salud Pública?", se ha preguntado.

La Junta iba a invertir 10 millones de euros

La Junta formalizó la candidatura de Granada en el Ministerio de Sanidad en 2026. La propuesta tenía el respaldo de 70 instituciones distintas y se apoyaba en la presencia en Granada de la Escuela Andaluza de Salud Pública, con 40 años de trayectoria. Además, la Junta de Andalucía se había comprometido a invertir 10,3 millones de euros en la creación de las infraestructuras necesarias para su puesta en marcha.

"Granada es la única ciudad que cuenta con un parque tecnológico dedicado a las ciencias de la vida y la salud", ha recordado el consejero de Sanidad. La Universidad de Granada, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Investigación Bios Sanitaria de Granada, el IBS Granada o los hospitales de la capital granadina son algunos motivos que dan desde la Consejería para defender su valía.

Esta no es la primera vez que Granada pierde la oportunidad de ser la sede de una agencia nacional. En 2022, la capital nazarí perdió a favor de La Coruña la sede de la futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA). Granada partía como favorita, la ciudad de la Alhambra, por el respaldo de su Universidad, sin embargo, el Gobierno de España se decantó por la ciudad gallega.

Esta situación supone un nuevo varapalo. De hecho, Sanz ha vinculado ambas situaciones y ha recordado que con AIESA, el Gobierno de central "se decantó entonces de forma opaca por otra ciudad únicamente por cuestiones políticas". De esta forma, el también vicepresidente primero del Gobierno andaluz ha sido tajante: "Ya está bien de ningunear a Granada desde el Partido Socialista y el Gobierno de Pedro Sánchez".