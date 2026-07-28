El Ministerio de Igualdad convoca un comité de crisis tras los crímenes machistas de Antequera y Toledo

La provincia de Málaga vive uno de los años más trágicos en cuanto a violencia de género. En los primeros siete meses de 2026, siete mujeres han sido asesinadas por violencia de género, la cifra más alta desde que existen registros y que supera el anterior máximo, alcanzado en 2025 con seis víctimas. Cristina, en Rincón de la Victoria; María y su hija Patricia, en Mijas; María, en Antequera; y Melinda, en Benahavís, este último caso permanece a la espera de ser confirmado oficialmente como crimen machista, han sido asesinadas durante el mes de julio.

Málaga se ha convertido en la provincia con mayor número de asesinatos machistas registrados en lo que va de 2026. En el conjunto de España, el número de feminicidios asciende ya a 31. Ante este repunte de la violencia de género, el Ministerio de Igualdad ha convocado este martes un comité de crisis para analizar los asesinatos machistas registrados en los meses de junio y julio.

El sexto comité de crisis del año

La reunión, la sexta en lo que va de 2026, fue convocada la semana pasada tras ratificarse dos asesinatos machistas en apenas 24 horas. Los últimos crímenes fueron María, en Antequera (Málaga), y Rosana, en Alameda de la Sagra (Toledo), según confirmaron fuentes del Ministerio de Igualdad a Europa Press.

Con estos dos feminicios, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 31 en lo que va de 2026 y a 1.372 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos. De ellas, 68 han sido asesinadas en la provincia de Málaga. Además, el número de menores de edad que han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia de género en España se eleva a 20 en 2026 y a 530 desde 2013. En la provincia de Málaga, 29 menores han quedado huérfanos desde que existen registros, seis de ellos en lo que va de año.

Atención y protección

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda las víctimas de violencia de género disponen del teléfono 016, operativo las 24 horas del día todos los días del año, así como de atención por correo electrónico, WhatsApp (600 000 016) y chat online a través de la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El servicio ofrece información sobre los recursos disponibles, asesoramiento jurídico disponible de 8.00 a 22.00 horas con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Noticias relacionadas

En caso de emergencia, también pueden utilizarse el 112, los teléfonos de la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062), así como la aplicación AlertCops, que permite enviar una alerta con geolocalización a las fuerzas de seguridad. El ministerio insiste en que "es un deber" de "toda la sociedad" reaccionar ante cualquier caso de violencia machista.

Fuente: La Opinión de Málaga