Muere una de las heridas en el incendio forestal de Los Gallardos ingresada en el Virgen del Rocío
El fallecimiento de hoy eleva a 14 la cifra de víctimas mortales en el incendio declarado el pasado 9 de julio en la provincia de Almería
Una de las mujeres que permanecía ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío, tras resultar herida en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), ha fallecido este martes, según han confirmado fuentes del centro hospitalario. Con esta nueva víctima, aumenta el balance mortal del grave incendio declarado el pasado 9 de julio en la provincia almeriense.
La víctima permanecía en estado muy grave
La paciente ingresó en estado muy grave, con quemaduras en el 70% de la superficie corporal, en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital sevillano. Tras una primera valoración y su estabilización inicial, ha estado atendida en todo momento por los equipos de Medicina Intensiva y de la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del centro.
Balance del incendio de Los Gallardos
Con este fallecimiento asciende a 14 el número de personas fallecidas como consecuencia del incendio declarado en Los Gallardos el pasado 9 de julio, y tres pacientes permanecen en la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío.
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