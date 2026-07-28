La ola de calor irá a más en Andalucía: Aemet informa de los días y municipios más castigados con 43 grados

La ola de calor que comienza este miércoles en Andalucía irá intensificándose conforme avance la semana hasta alcanzar los 43 grados en varios municipios. Aemet ha actualizado este martes su previsión de temperaturas, que sitúa el tramo más adverso entre el viernes y el domingo, con máximas superiores a los 40 grados en numerosas localidades del interior y noches especialmente calurosas.

El calor comenzará con 41 grados

Durante el miércoles 29 de julio, primer día oficial del episodio, los termómetros alcanzarán los 41 grados en Córdoba, Écija, Loja y Andújar, mientras que Granada llegará a 40, Jaén a 39 y Sevilla a 38. El jueves las temperaturas se mantendrán muy elevadas y podrían alcanzar nuevamente los 41 grados en Córdoba, Loja, Andújar y Linares, además de los 40 previstos en Granada y Jaén.

El salto más importante llegará el viernes 31 de julio, cuando Écija alcanzará los 43 grados, la temperatura más alta prevista para esa jornada en Andalucía. Córdoba y Andújar registrarán 42 grados, mientras Sevilla capital, Granada, Jaén, Almonte, Valverde del Camino, Pozoblanco, Lebrija y Morón se situarán entre los 40 y los 41 grados.

Un fin de semana con máximas de 43 grados

El sábado 1 de agosto será previsiblemente uno de los días más extremos de la ola de calor, con 43 grados en Córdoba y Écija, 42 en Lebrija y Andújar y 41 en Sevilla y Morón de la Frontera. El domingo las temperaturas apenas darán tregua: Andújar alcanzará los 43 grados, Córdoba y Écija llegarán a 42, y Jaén, Linares, Loja y Morón rondarán los 41.

El episodio también dejará noches muy calurosas, especialmente durante el fin de semana. Jaén capital podría registrar el sábado una mínima de 28 grados, mientras Loja y Cazorla no bajarían de 26 y Granada, Linares y Ronda se quedarían en torno a los 25. La costa mantendrá máximas más suaves, aunque con mínimas elevadas en puntos de Cádiz, Málaga y Almería.