El PP andaluz arropa al alcalde de Sevilla en su luz verde a la mezquita: "No hacerlo sería prevaricación"

El PP andaluz lo tiene claro: no construir la mezquita en el Polígono Sur sería "no cumplir la ley". Los populares andaluces hacen oídos sordos a las denuncias de Vox, que ha llegado a convocar una manifestación junto al solar en el que se quiere construir este espacio religioso en la que participaron vecinos y miembros de colectivos neonazis, y defienden la decisión del equipo municipal de José Luis Sanz para evitar la prevaricación.

La nueva mezquita, que estará ubicada en el Polígono Sur es un proyecto privado. Este mismo martes, la comisión ejecutiva de Urbanismo, después de alegaciones, estudios técnicos, declaraciones y polémica, ha concedido la licencia de obras. Sin embargo, en Vox insisten en que el alcalde de la capital hispalense debería interponer "todo recurso político y legal en contra de la concesión" del proyecto.

"Me preocuparía más que tuviésemos un alcalde que no cumpliese la ley", ha sentenciado el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo. En una rueda de prensa en la sede autonómica del partido, el dirigente popular ha recordado que "no hacerlo sería entrar en una prevaricación" y ha subrayado que en España existe la "libertad religiosa, que ampara a todos".

En el PP no temen que se rompa el pacto andaluz

La ausencia de una mayoría absoluta provoca que Vox tenga la llave para aprobar las medidas que registra el PP en el Ayuntamiento de la capital hispalense. De hecho, la principal amenaza de la formación de extrema derecha para evitar que el proyecto de la mezquita se lleve a cabo y lamentan que les es "casi imposible mantener el apoyo" al Gobierno que preside el alcalde José Luis Sanz.

Queda un año para los comicios municipales y en Vox ya han amenazado con romper los acuerdos alcanzados con Sanz para permitir, entre otros asuntos, la aprobación de los presupuestos de la ciudad. En el PP recuerdan que esta situación responde a la legalidad municipal. De hecho, el propio alcalde ha señalado que "se han seguido todos los trámites y cumple los requisitos legales".

Pese a todo y a que uno de quienes ha tomado la palabra en esta polémica sea el portavoz de la extrema derecha en el Parlamento de Andalucía, Javier Cortés, desde el PP andaluz han reducido este conflicto entre ambos partidos en el ámbito local. "Es un tema que se queda anclado en lo municipal", ha insistido Repullo, que ha recalcado que las diferencias que puedan surgir no tienen "ningún efecto en el pacto" firmado en Andalucía.