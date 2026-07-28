Un pueblo de Huelva servirá más de 1.000 kilos de gambas a precios populares durante cuatro días y a 10 minutos de la playa

La XIII Feria de la Gamba de Cartaya (Huelva) se celebrará del 5 al 8 de agosto de 2026 en el Pabellón de Exposiciones del Recinto Ferial, donde vecinos y visitantes podrán degustar más de 1.000 kilos de gambas, además de una amplia variedad de mariscos a precios populares. Un plan veraniego perfecto en un pueblo que está a 10 minutos de su playa, El Rompido.

La cita, organizada a beneficio de la Hermandad de San Isidro Labrador, volverá a combinar gastronomía, convivencia y tradición en un ambiente festivo. La programación permitirá también mostrar algunos de los productos más representativos de la gastronomía local de Cartaya.

Una feria consolidada en el verano de Cartaya

La presentación oficial de la feria ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cartaya, con la participación del alcalde, Manuel Barroso; el concejal de Festejos, José Manuel Camacho; el presidente de la Hermandad de San Isidro Labrador, Julián Pérez; y el hermano mayor, Juan José González.

También han asistido representantes de la familia González Gallardo y miembros de la Junta de Gobierno de la hermandad. El Ayuntamiento colabora un año más en la celebración de esta actividad, convertida ya en una de las citas gastronómicas más esperadas del verano cartayero.

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Cartel de la Feria de la Gamba de Cartaya (Huelva). / Ayuntamiento de Cartaya

Marisco a precios populares

Durante las cuatro jornadas, el recinto reunirá una gran variedad de mariscos, con la gamba como principal protagonista. La feria busca atraer tanto al público local como a los visitantes que pasan sus vacaciones en la costa de Huelva, contribuyendo además a dinamizar la actividad social y económica del municipio.