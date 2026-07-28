Quién toma las decisiones cuando hay un incendio forestal en Andalucía: esta es la cadena de mando cuando se producen emergencias

Andalucía vive un nuevo verano marcado por los incendios, que ya se ha cobrado la vida de 13 personas por el incendio de Los Gallardos (Almería). Ante estos escenarios de emergencias, la toma de decisiones se convierte en una pieza clave y vital para salvar vidas. La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias diseña el engranaje para tratar de abordar todas las situaciones posibles y lo debe hacer en permanente contacto y coordinación con otras administraciones, desde el Estado hasta los ayuntamientos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno siempre ha confiado en su número dos, Antonio Sanz, para la gestión de las emergencias y de manera especial para los relativos a incendios forestales. Andalucía cuenta con 4,6 millones de hectáreas de masa forestal y su control es fundamental, especialmente en un momento en el que se producen incendios con una violencia como nunca antes.

Juanama Moreno y Antonio Sanz, en Los Gallardos. / Junta de Andalucía

En la anterior legislatura, el consejero Sanz impulsó la creación de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), que reúne a casi 50.000 efectivos, la mayoría del Infoca, y que pasa por ser la herramienta centralizada desde donde se atienden todo tipo de emergencias, incendios, borrascas, riadas o terremotos. La EMA se ha convertido en la insignia de Sanz, que defiende que es la mayor agencia de emergencias de España, pese a las críticas de la oposición por las condiciones laborales de sus trabajadores.

Sanz dirige la situación

El aumento de la virulencia y la velocidad de los incendios se ha hecho especialmente presente este verano en Andalucía. En lo que va de mes de julio han ardido casi 8.000 hectáreas en la comunidad autónoma, siete veces más que en el mismo periodo de año pasado. Con el objetivo de "ser más operativos", la Consejería de Presidencia ha creado una dirección general dedicada específicamente a la lucha contra los incendios que encabeza Jorge Luque.

La secuencia para abordar la extinción de los incendios es la siguiente: los avisos de los incendios llegan a Emergencias 112, según si se trata de un fuego urbano o forestal, Emergencias moviliza a los bomberos municipales o al Plan Infoca. Si es un incendio forestal, es la Agencia de Emergencias de Andalucía quien toma el mando de la situación. Desde la EMA se activa las funciones de los bomberos, pero también del personal de Protección Civil o los sanitarios del 112.

Antonio Sanz, consejero de Emergencias El dirigente popular llegó a la cartera como el segundo del entonces consejero Elías Bendodo, pero se ha ganado ser la mano derecha del presidente. Hoy ejerce como vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias. Sanz es ya un experto en catástrofes, cuando dirigía la Delegación del Gobierno en Andalucía entre 2015 y 2018, le tocó enfrentarse a emergencias como el incendio de Doñana de 2017, cuando ardieron casi 10.000 hectáreas y desde entonces sus responsabilidades han aumentado. En realidad, la afición por estos temas le viene de antes, de joven fue voluntario de Cruz Roja, lo que ha marcado su carrera en este ámbito.

Dirección técnica

Si bien para activar el nivel 1 de emergencias, como ha ocurrido en los últimos incendios en Andalucía, hace falta el visto bueno del consejero, que ejerce la dirección de la EMA, los niveles de preemergencia pueden activarlos los mandos técnicos. Sanz se ha rodeado de expertos en incendios forestales para poder tomar decisiones y ser aconsejado en cada momento de qué pasos se han de seguir.

Alejandro García, director Gerencia Junto a Sanz está también el director general de Emergencias y Protección Civil, Alejandro García, máximo responsable de la EMA. Este experto en incendios forestales aporta un perfil más técnico a la gestión de catástrofes. García era hasta principios de 2024 el subdirector del Centro Operativo Regional (COR) del Infoca y después ejerció como director general de Emergencias y Protección Civil. A lo largo de su carrera ha ocupado numerosos cargos de responsabilidad en materia de emergencias tanto en Andalucía como en Extremadura, donde llegó a ser el jefe de servicio de la Unidad de Protección Civil de la Junta extremeña.

Jorge Luque, director general de Gestión de Incendios Forestales Jorge Luque se estrenó en junio como director general de Gestión de Incendios Forestales, justo antes de la conformación del nuevo Gobierno autonómico, aunque ha mantenido su puesto tras el nuevo reparto de competencias. Ingeniero de Montes, ejercía como jefe de Servicio de Espacios Naturales Protegidos en la Delegación Territorial de Córdoba. En su trayectoria han tenido una especial relevancia las labores de prevención frente a incendios en el Parque Periurbano de Los Villares de Córdoba o trabajos de coordinación en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Con este nombramiento, Sanz otorga mayor importancia a la EMA en el organigrama de su macroconsejería.

Además del papel de la administración autonómica, los Ayuntamientos tienen una función básica en la lucha contra las llamas y la seguridad de la ciudadanía. En Andalucía, hay 583 municipios que están en "zona de peligro" de incendios forestales, sin embargo, solo 139 tienen planes locales de emergencia, que, entre otras cosas, marcan los caminos seguros y las formas de evacuación de la población.

De hecho, la colaboración entre administraciones es una pieza fundamental en este engranaje de las emergencias. De esta forma, también resulta básica la participación de miembros del Ejército, como los agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que se trasladan, movilizados por el Ministerio de Defensa a solicitud de la Junta de Andalucía, para paliar los efectos de las catástrofes.