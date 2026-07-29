Más espacio y menos atascos para ir a las playas de Cádiz: el arcén de la AP-4 se duplica para el arranque de agosto

La escena se repite de manera habitual: al llegar a la altura de Las Cabezas de San Juan, el coche se queda parado en pleno atasco. Desde la liberalización del peaje, la AP-4 acumula largas retenciones cada verano. Para paliar este problema de tráfico, el año pasado se habilitó un arcén dinámico en sentido Cádiz que, a partir de este 1 de agosto, ampliará su recorrido a casi el doble, tal como ha informado este miércoles la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

"El uso del arcén como carril adicional se puso en marcha como medida piloto hace un año sobre una distancia de 3,38 kilómetros para los fines de semana. Esta longitud se duplica ahora con las labores de refuerzo realizadas por la Demarcación de Carreteras, de tal manera que se pasa a 6,72 kilómetros que puede ser usados únicamente por turismos y motocicletas de dos y tres ruedas", ha indicado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano.

Esta infraestructura se ubica "en el tramo previo a la salida del enlace de Las Cabezas de San Juan, en sentido a Cádiz", tal como detallan desde esta institución. En concreto, este arcén se dispondrá a partir de ahora "desde el punto kilométrico 37+780 hasta el 44+500" de la AP-4, y se abrirá a los conductores "en determinados fines de semana, según las condiciones de circulación", tal como destacan desde la Subdelegación.

"El uso de arcén como calzada tiene como beneficiarios los vehículos que se dirigen a la A-471 hacia Lebrija, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda. Esta solución puntual aumenta la capacidad de la vía y mejora la seguridad y fluidez de los desplazamientos", explican desde esta institución. Ahora bien: solo se puede utilizar "cuando se indique en los paneles de información en la autopista", sin que puedan circular por ahí "camiones, turismos con remolque, los ciclos y los ciclomotores".

Más restricciones para los camiones

"Como medida adicional para facilitar la circulación durante el fin de semana en agosto, se han extendido también las medidas de restricción de circulación de camiones en la autopista a los viernes", ha apuntado además el subdelegado. "Hasta ahora se aplicaba a los sábados, pero ahora se aplicará a la operación salida de vacaciones el 1 de agosto, que incluye los viernes del 31 de julio, y 14 y 28 de agosto por la tarde".

Así, la limitación para vehículos pesados "se aplica los viernes entre las 16:00 y las 20:00, y todos los sábados a agosto por la mañana, de 10:00 a 13:00". Todo ello, de cara a una nueva operación salida para el inicio de agosto, que coincide en esta ocasión con el fin de semana.