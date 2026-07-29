Ana Mestre prevé una legislatura "productiva" en el Parlamento de Andalucía y anuncia que se rescatarán propuestas de la anterior

La nueva presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, considera que la XIII legislatura estará marcada por la posibilidad de alcanzar acuerdos relevantes y por la continuidad de reformas impulsadas desde la comunidad autónoma. La dirigente sostiene que la mayoría parlamentaria que suman PP-A y Vox permitirá sacar adelante iniciativas que, según ha defendido, no pudieron prosperar anteriormente.

La nueva presidenta de la Cámara ha realizado estas declaraciones en una entrevista concedida a Canal Sur Radio, en la que ha reconocido que asume una responsabilidad de gran importancia. En ese contexto, ha explicado que la experiencia acumulada durante sus años en el Parlamento debe servir para favorecer el entendimiento entre los grupos políticos y contribuir a una etapa caracterizada por el consenso y el respeto institucional.

Consenso para la legislatura

Mestre ha rechazado que ese objetivo sea inalcanzable y ha asegurado que el entendimiento forma parte de la manera en la que ha desarrollado su trayectoria parlamentaria. En esa misma línea, ha expresado su confianza en que el trabajo de los diputados contribuya al interés general de los andaluces y permita recuperar un clima de normalidad en la actividad de la Cámara.

La presidenta también se ha referido al inicio de la XIII legislatura, que arranca tras las elecciones celebradas el pasado 17 de mayo y la sesión constitutiva del Parlamento del 11 de junio. A su juicio, esta nueva etapa será "muy productiva", del mismo modo que, según ha señalado, ocurrió con la legislatura anterior.

Para justificar esa previsión, ha indicado que durante los próximos años continuarán produciéndose cambios estructurales que, en su opinión, favorecerán nuevos avances para Andalucía. En ese sentido, ha destacado la labor del Gobierno de la Junta, al que ha atribuido el impulso de nuevos servicios, transformaciones y reformas que posteriormente deben tramitarse en el Parlamento mediante la aprobación o modificación de leyes.

Posible reforma del Reglamento

Además de la actividad legislativa ordinaria, Ana Mestre ha considerado necesario adaptar el funcionamiento del Parlamento a las necesidades actuales. Por ese motivo, ha señalado que será necesario introducir algunas modificaciones para que la institución represente "dignamente a los andaluces" y responda mejor a los retos de la nueva etapa.

Entre esas posibles actuaciones ha situado una eventual reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía. Según ha explicado, esa modificación podría abordarse para facilitar el trabajo de todos los diputados y contribuir a que todos los representantes se sientan integrados en una Cámara que ha definido como moderna y actualizada.

La presidenta ha sido preguntada igualmente por el acuerdo suscrito entre PP-A y Vox, que ha hecho posible la tercera investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta. Sobre ese pacto, ha afirmado que la mayoría superior a los tres quintos de la Cámara ofrece, a su juicio, garantías para que puedan aprobarse acuerdos importantes que anteriormente no salieron adelante, incluso cuando el PP-A disponía de mayoría absoluta.

En su valoración, ese consenso entre ambas formaciones facilitará la puesta en marcha de algunos cambios que hasta ahora no habían podido realizarse. Ana Mestre ha añadido que los ciudadanos eligen a sus representantes para gestionar, establecer prioridades y desarrollar su trabajo parlamentario, antes de concluir que las reformas que puedan impulsarse desde la Cámara tendrán como objetivo beneficiar a Andalucía y mantener una institución adaptada a los nuevos tiempos.