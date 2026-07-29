Andalucía alcanzará el pico de la ola de calor el sábado, pero el lunes traerá un cambio inesperado según Aemet

Andalucía alcanzará este sábado el momento más intenso de la ola de calor, con máximas de hasta 43 grados en Écija, 42 en Córdoba y Andújar y 41 en Sevilla y otros municipios del interior. Sin embargo, la última actualización de la Aemet anticipa un cambio llamativo para el lunes: las temperaturas bajarán con claridad en el oeste de la comunidad, mientras el calor ganará terreno en Málaga, Almería y otros puntos del litoral mediterráneo.

La agencia mantiene la ola de calor hasta el domingo 2 de agosto y señala que el acercamiento de una vaguada durante el lunes provocará "un cambio de masa de aire generalizado", más acusado en la mitad occidental, que "previsiblemente dará fin al aviso especial por ola de calor". Hasta entonces, las noches serán también "muy cálidas" y el peligro de incendios continuará aumentando hasta alcanzar "valores extremos".

El sábado será el día más caluroso

La previsión municipal sitúa el pico de la ola de calor el sábado 1 de agosto. Écija alcanzará los 43 grados, mientras Córdoba y Andújar llegarán a 42. Sevilla, Lebrija, Morón de la Frontera, Loja y Linares registrarán 41 grados, y Granada y Jaén capital se quedarán en 40. En Huelva se esperan 38 grados, frente a los 33 de Málaga, los 31 de Almería y los 29 de Cádiz.

El viernes ya se alcanzarán 42 grados en Córdoba, Écija y Andújar, con 41 en Granada, Loja y Linares y 40 en Jaén y Morón de la Frontera. Durante el domingo comenzará un descenso ligero en el cuadrante suroccidental: Córdoba bajará de 42 a 41 grados, Sevilla de 41 a 39 y Huelva de 38 a 36. Aemet prevé que los 39-41 grados queden entonces más limitados al cauce alto de los principales valles fluviales.

El calor cambiará de zona el lunes

El cambio más llamativo llegará el lunes 3 de agosto. Mientras las temperaturas caerán hasta los 38 grados en Córdoba, 36 en Sevilla y Jaén y 32 en Huelva, Málaga capital subirá de 33 a 38 grados. Almería pasará de 31 a 34 y Huércal-Overa, en el interior almeriense, podría alcanzar los 41 grados.

El final previsto del aviso especial no supondrá, por tanto, un descenso inmediato y generalizado en toda Andalucía. La entrada de una nueva masa de aire aliviará el calor en el oeste y buena parte del interior, pero trasladará las temperaturas más altas hacia el sureste y la costa mediterránea. Las mínimas también continuarán elevadas, con 25 grados en Málaga durante el lunes y el martes y 24 en Almería.