Archivada la causa contra la nueva gerente del SAS por prevaricación y acoso laboral en su etapa en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Granada ha archivado la causa contra la nueva gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Mari Ángeles García Rescalvo, por prevaricación y acoso laboral. La recién nombrada responsable del SAS enfrentaba una causa por una serie de acciones que tomó en un proceso selectivo cuando ejercía como gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

La noticia saltó apenas 10 días después de ser nombrada. Según una información compartida por EFE, la nueva alto cargo de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, suspendió en 2020 un proceso selectivo para cubrir una jefatura de servicio y, años después, abrió un expediente disciplinario contra uno de los aspirantes a esa plaza, que posteriormente presentó la querella, cuando ejercía como gerente del hospital granadino.

Era la Fiscalía la que solicitaba el archivo de la causa al considerar que no había quedado suficientemente acreditada la perpetración de un delito. Además, vinculaba esta situación a la pandemia del Covid-19, que impedía reunir a los integrantes del tribunal. En un principio, la jueza había decidido continuar con la causa, paso previo a un juicio oral. Sin embargo, finalmente ha decidido archivar la causa.

Una trayectoria vinculada a la gestión sanitaria

El nombramiento de García Rescalvo se produjo tras la composición del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía. Se trataba de un relevo "previsto y pactado" y se enmarca dentro del "proceso de transformación y cambio del SAS". En su presentación, el consejero Antonio Sanz defendió su "sólida trayectoria" tanto en el ámbito asistencial como en la gestión sanitaria, así como su "prestigio profesional".

García Rescalvo accedió a la gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en diciembre de 2019. Antes, había ejercido como subdirectora de Planificación Quirúrgica y Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria de este mismo hospital. Además, esta profesional sanitaria pasó por la Unidad de Gestión Clínica de Anestesia y Reanimación del Hospital de Motril y fue evaluadora externa del grupo de Acreditación de Centros sin Dolor de la Consejería de Salud.

Cabe recordar que, la hasta ahora gerente, Valle García, está inmersa en varios procesos judiciales por posibles irregularidades en Cádiz y su presunta vinculación a otra causa abierta por posibles irregularidades en contratos menores, de emergencia y prórrogas de la Plataforma Logística Sanitaria del Hospital Reina Sofía de Córdoba durante la pandemia. Un caso similar quedó archivado en Sevilla, ya que el juez entendió que no hubo "actuación arbitraria, ni capricho ni abuso de poder (...)".