César Romero de la Osa, abogado, avisa a quienes comparten imágenes de las menores de Moguer: "Hay una finísima línea que separa la conducta legal del delito"

"Hay una finísima línea que separa la conducta legal del delito". Así de tajante se ha mostrado César Romero de la Osa Martínez, abogado sevillano, tras el revuelo generado por la difusión en redes sociales de los vídeos que muestran la agresión sufrida por una menor en Moguer (Huelva). El letrado ha publicado un hilo en su cuenta de X en el que desgrana las responsabilidades penales en las que puede incurrir cualquier persona que reenvíe las imágenes, desde el primer eslabón de la cadena hasta el último.

Los hechos que han motivado el aviso se remontan a los últimos días, cuando un grupo de menores agredió, humilló y grabó a otra menor en el municipio onubense. El vídeo, compartido inicialmente en grupos de mensajería, terminó viralizándose en plataformas como X y Telegram. La Guardia Civil investiga tanto la agresión como la propia difusión de las grabaciones, mientras que la Fiscalía recuerda que las protagonistas, al ser menores, son ininputables.

La cadena de reenvíos y sus responsabilidades

En su publicación, César Romero de la Osa planteaba el debate surgido en su despacho: "La difusión es una cadena de reenvíos. ¿Hasta qué eslabón alcanza la responsabilidad penal? El 1º que reenvía comete delito. Pero, ¿y el 482º?". El abogado apunta así a una de las cuestiones jurídicas más debatidas en este tipo de casos: dónde termina la responsabilidad de quien comparte un contenido ilícito sin haberlo grabado ni protagonizado.

El letrado, además, detalla la mecánica que suele darse en estos episodios: "Menor pega. Menor graba. Menor envía a otro menor, que reenvía… hasta que llega al mayor de edad que a su vez reenvía". Según explica, "hay dos responsabilidades penales, con dos procedimientos diferentes: uno para menores y otro para mayores de edad". Para ilustrar la idea de la responsabilidad colectiva en la cadena de difusión, recurre a una referencia popular: "¿Se acuerdan de "El Cuco"? Lo mismo".

El abogado: "Ninguna gracia si fuera un familiar"

En el mensaje que cierra el hilo, el abogado insiste en la advertencia a quienes comparten las imágenes de las menores en redes sociales. "No olviden que hay una finísima línea que separa la conducta legal del delito", señala, antes de ser explícito sobre los límites: "No se puede grabar y difundir nunca a menores y discapacitados. Ni a mayores en momentos íntimos o personales".

Como criterio práctico para quien dude si compartir o no un contenido de este tipo, propone lo que él mismo denomina la "prueba del algodón": "Piense si le haría gracia en caso de que fuese su familiar".