Los dos chiringuitos de Cádiz elegidos entre los mejores del país para visitar en este 2026: "Reivindican la cocina gaditana más auténtica"

La costa andaluza se ha posicionado como uno de los destinos favoritos por los viajeros de todo el mundo por su belleza natural, sus playas y la exquisita gastronomía que se puede degustar a escasos metros del mar. Y para premiar a los mejores chiringuitos que ofrecen esta mezcla de vistas y buen sabor, la publicación Tapas Magazine, de la revista Forbes, ha escogido en sus premios 'Best Chiringuito 2026' los 25 mejores restaurantes a pie de playa de España, de los que dos son de la provincia de Cádiz.

"Con los pies casi sobre la arena y el sonido de las olas de fondo, estos establecimientos reúnen todos los ingredientes que convierten una comida en una experiencia: una ubicación privilegiada, producto fresco, ambiente relajado, largas sobremesas y vistas al mar", ha señalado la publicación.

Y entre los 25 mejores chiringuitos de España de 2026 seleccionados con motivo de sus premios 'Tapas Best Chiringuito', la publicación ha escogido dos restaurantes de la provincia gaditana: La Loma, en Chiclana de la Frontera, y Nahú Beach, en Cádiz capital.

La Loma, cocina gaditana en la playa de La Barrosa

Sobre el chiringuito La Loma, ubicado en la playa de La Barrosa, en Chiclana de la Frontera, la publicación ha afirmado: "En una de las playas más espectaculares de Cádiz, Manuel Benítez e Isidro Martín reivindican la cocina gaditana más auténtica".

Además, ha recalcado sobre la calidad de sus platos y productos frescos: "Frituras ligeras, mariscos, pescados del día y magníficos arroces protagonizan una carta donde el Atlántico marca el ritmo y el producto habla por sí solo".

Nahú Beach, sostenibilidad y cocina contemporánea en Cortadura

En el listado de los mejores chiringuitos del país destaca también Nahú Beach, en la playa de Cortadura, en Cádiz capital: "Bajo el impulso de Raúl Cueto, al frente del Grupo Arsenio, Nahú Beach ha conseguido convertirse en uno de los chiringuitos más comprometidos con la sostenibilidad del litoral andaluz".

Este chiringuito resalta por su cocina contemporánea, que "apuesta por el producto local y las recetas saludables sin renunciar a los grandes clásicos de la playa". Y ha añadido la publicación: "Demuestra que tradición e innovación pueden convivir con naturalidad".

Pero estos no son los únicos chiringuitos andaluces señalados como los mejores del país, sino que en el prestigioso ranking destacan otros cinco malagueños: La Plage Casanis, Chambao y La Milla, en Marbella; La Recaleta, situada en la playa de La Caleta de Málaga capital, y Oasis, en Fuengirola.