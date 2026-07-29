Un conductor se enfrenta a 6.000 euros de multa por aparcar en plena playa de Matalascañas, junto al Paseo Marítimo remodelado
El vehículo accedió durante la noche por una de las rampas del paseo marítimo y fue retirado al amanecer por la grúa municipal
Un coche accedió durante la noche a la playa de Matalascañas, en Almonte (Huelva), y quedó aparcado sobre la arena, junto al paseo marítimo recientemente remodelado. El coche habría bajado por una de las rampas construidas durante las obras hasta alcanzar la zona de la arena, antes de ser retirado al amanecer por la grúa municipal.
La Policía Local de Almonte ha informado de lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde ha calificado la conducta como “una falta de respeto que, además, puede salir muy cara”. Según el cuerpo municipal, el vehículo llegó “hasta la misma orilla de la playa de Matalascañas”, una actuación que considera “totalmente incompatible con el respeto que merece nuestro entorno natural”.
Multas de hasta 6.000 euros
La Policía Local ha recordado que la circulación y el estacionamiento de vehículos en la playa están prohibidos por la Ley 22/1988, de Costas. Este tipo de infracciones puede acarrear sanciones de hasta 6.000 euros, especialmente cuando afectan al dominio público marítimo-terrestre o provocan daños en el medio natural, según la información difundida por los agentes.
El automóvil permaneció estacionado sobre la arena hasta que, al amanecer, fue retirado por la grúa municipal. La Policía Local no ha precisado por el momento si el conductor ha sido identificado ni la sanción concreta que podría imponérsele.
“Disfrutar de nuestras playas también significa cuidarlas y respetar las normas. Entre todos podemos conservar Matalascañas como el entorno único que es”, ha señalado la Policía Local de Almonte.
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