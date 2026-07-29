Confirmados los servicios mínimos de la huelga de Renfe: así circularán los trenes en Andalucía este viernes, 31 de agosto

La huelga de Renfe convocada para este viernes 31 de julio afectará durante toda la jornada al personal de conducción e intervención de la compañía en el conjunto de España. Ante la coincidencia del paro con las vacaciones de verano y el comienzo del fin de semana, el Ministerio de Transportes ha establecido servicios mínimos para los trenes de Cercanías, Media Distancia, Alta Velocidad y Larga Distancia.

La convocatoria, impulsada en solitario por Sindicato Ferroviario, se desarrollará desde las 00.00 hasta las 23.59 horas. La organización protesta por lo que considera "la peligrosa situación" que se vive a bordo de los trenes debido a las "deficiencias de los sistemas de climatización".

Los trenes no incluidos podrían circular

Los porcentajes fijados por Transportes representan los servicios cuya circulación queda garantizada durante la huelga. Sin embargo, no implican automáticamente la cancelación de todos los trenes que queden fuera de la relación de mínimos, ya que su funcionamiento dependerá del seguimiento que alcance el paro.

Las dos jornadas anteriores convocadas por este sindicato durante el último mes tuvieron una participación reducida, con seguimientos del 1,8% y del 2,1%, según la información trasladada por Renfe.

Cercanías al 75% en hora punta

Los servicios mínimos de Cercanías en Andalucía serán del 75% de los trenes habituales durante las horas punta y del 50% durante el resto del día. Estos porcentajes se aplicarán a todas las líneas de los núcleos de Sevilla, Málaga y Cádiz incluidas en la resolución ministerial.

Las franjas de mayor servicio se sitúan, con ligeras variaciones según el núcleo, entre las 06.00 y las 09.00 horas, entre aproximadamente las 13.30 y las 16.00 horas y entre las 18.30 y las 20.30 horas. Fuera de estos horarios quedará garantizada la mitad de la oferta ordinaria.

El 65% de los trenes de Media Distancia

En los servicios de Media Distancia, el Ministerio ha fijado una circulación mínima del 65% de los trenes habituales. De los 662 servicios afectados en todo el país, se mantendrán al menos 432, incluidos numerosos trayectos con origen, destino o recorrido por Andalucía.

La relación de trenes garantizados incluye conexiones como Sevilla-Málaga, Sevilla-Granada, Málaga-Granada, Sevilla-Cádiz, Sevilla-Córdoba, Sevilla-Jaén y Sevilla-Huelva, además de los recorridos entre Granada y Almería, Antequera y Algeciras y varios servicios ferroviarios del entorno de Córdoba y el Campus Universitario de Rabanales.

El 73% de la Alta Velocidad y Larga Distancia

Para los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, los servicios mínimos alcanzarán el 73% de la programación habitual. La resolución establece la circulación garantizada de 251 de los 343 trenes afectados por la huelga en toda España.

Entre los servicios incluidos figuran numerosos trenes de los corredores Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga, Madrid-Granada, Madrid-Cádiz y Madrid-Huelva, en ambos sentidos. También aparecen conexiones de Sevilla con Barcelona y Valencia, así como trayectos entre ciudades andaluzas.

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Renfe recomienda a los viajeros consultar el estado concreto de su tren antes de desplazarse a la estación, ya que el servicio definitivo dependerá tanto de la programación de mínimos como del seguimiento real de la huelga.