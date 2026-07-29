La Fiscalía de Andalucía, sobre la agresión en grupo a una niña en Moguer difundida en TikTok: "Son menores de edad y son inimputables"

Golpes, insultos y gritos. Un vídeo de unas niñas de Moguer agrediendo a otra se ha viralizado en redes sociales y ha vuelto a suponer una llamada de atención contra el bullying que padecen miles de niños en España. El caso ya está siendo investigado después de que la familia de la menor agredida haya interpuesto una denuncia, sin embargo, al tratarse de menores de edad, las agresoras "son inimputables" al tener menos de 14 años.

Fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía explican a El Correo de Andalucía que, por el momento, no se ha recibido el informe de la Guardia Civil y, por tanto, la Fiscalía no ha actuado. Los agentes informaron este martes de que ya habían recibido una denuncia por a agresión y la difusión del vídeo y han identificado a las menores implicadas. Ahora debe investigar los motivos de los hechos antes de enviarlo a la Justicia.

El vídeo, que desde el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ya han pedido que se retire de redes, acumula millones de visualizaciones en redes sociales. En él se puede ver cómo un grupo de cuatro chicas propina puñetazos, rodillazos y bofetadas a otra mientras se ríen de ella. Según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, los hechos tuvieron lugar sobre el 20 o el 21 de julio.

La Fiscalía apunta al Ayuntamiento de Moguer

Desde el Ministerio Público señalan que por el momento "no se ha culminado" la investigación de la Benemérita, que es ante quienes se presentó la denuncia. Aun así, las voces consultadas sostienen que, "cuando pasen el informe a la Fiscalía, las niñas no pueden ni ir a un centro de menores". "No hay medidas coercitivas contra ellas, sino más bien de protección", puntualizan para reiterar que son "inimputables".

De hecho, la Fiscalía apunta ya al Ayuntamiento de la localidad onubense. "Entran dentro del sistema de protección, a través de los servicios sociales o las entidades locales para hacerles un seguimiento y programas para trabajar con ellos, pero nada más", insisten. Así, apuntan que "es una figura con la que se trabaja con ellos y los pueblos deben tener programas para ello, aunque no siempre es así".

Desde el Ayuntamiento, ya han señalado su "absoluto rechazo" a los hechos. Además, el Consistorio ha informado de la apertura de un expediente relacionado con la investigación. Desde la localidad defienden que "no han permanecido al margen" y puntualizan que, han activado los recursos municipales necesarios y que, cuando se conoció la situación, pusieron en marcha los equipos municipales de intervención psicológica y social.