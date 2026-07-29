Dos investigados por provocar el incendio forestal del Cerro de San Miguel en Granada

El incendio forestal del Cerro de San Miguel, declarado el pasado 9 de julio en Granada, ya tiene un origen esclarecido y dos personas investigadas como presuntas responsables. La actuación conjunta de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), los Agentes de Medio Ambiente y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) ha permitido avanzar en la investigación e identificar a los supuestos implicados.

Quema de residuos en un vertedero ilegal

Las pesquisas determinaron que el incendio tuvo su origen en la quema de residuos acumulados en un vertedero ilegal ubicado en el interior de una cueva. El fuego se propagó desde ese punto al terreno forestal colindante, calcinando aproximadamente 1,5 hectáreas de superficie forestal, equivalentes a unos 15.000 metros cuadrados.

Además de los daños causados en el terreno forestal, el incendio afectó a una vivienda cueva y puso en serio peligro a la persona que la habitaba. Dentro de la parcela resultaron parcialmente quemadas varias bombonas de butano, que estuvieron a punto de explotar, así como diversos árboles frutales, almendros y olivos.

El dispositivo Infoca protege el patrimonio histórico

La rápida actuación del dispositivo Infoca evitó que las llamas alcanzaran la muralla nazarí, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), y se extendieran al pinar protegido situado en la ladera próxima a la Abadía del Sacromonte, evitando graves daños tanto al medio natural como al patrimonio histórico.

Como resultado de las pesquisas realizadas, la UPA ha tomado declaración, en calidad de investigadas, a dos personas por su presunta participación en un delito de incendio forestal.

Tres investigados por incendios en el entorno

Estas dos nuevas investigaciones se suman a la reciente identificación del presunto autor del incendio forestal registrado en la zona de la Abadía del Sacromonte, elevando a tres el número de personas investigadas por incendios forestales en este entorno durante las últimas semanas.

El Cerro de San Miguel constituye uno de los espacios de mayor sensibilidad ambiental de la ciudad de Granada y una zona especialmente castigada por los incendios forestales, tanto por negligencia como por acciones intencionadas. Su ubicación, frente al conjunto monumental de la Alhambra y junto a la muralla nazarí y la Abadía del Sacromonte, ambos declarados Bienes de Interés Cultural (BIC), lo convierte en un espacio de extraordinario valor histórico, paisajístico y medioambiental, muy frecuentado por vecinos y visitantes.

Investigación de incendios durante el Plan Infoca

Durante toda la campaña del Plan Infoca, la UPA despliega un dispositivo específico en el medio natural que combina las labores preventivas con el ejercicio de una de sus competencias esenciales, la investigación de los incendios forestales. En su condición de Policía Judicial, la Unidad desarrolla las actuaciones dirigidas al esclarecimiento de las causas del incendio, la obtención de pruebas y la identificación de los posibles responsables.