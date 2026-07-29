Piden a WhatsApp y Apple el emoji de la bandera de Andalucía: "Es el símbolo de uno de los pueblos con más riqueza histórica, social y cultural del planeta"

La bandera de Andalucía. Dos franjas verdes, una blanca, el eje presidido por Hércules, las columnas y los dos leones: "Andalucía por sí, para España y la Humanidad". Eso es lo que cientos de andaluces han solicitado a WhatsApp, Apple y otras tantas plataformas que incluyan en sus teclados. La petición está activa en Change.org y son muchas voces las que lo reclaman: "Es el símbolo de uno de los pueblos con más riqueza histórica, social y cultural del planeta".

La petición de añadir el emoji de la arbonaida es algo que surge desde el corazón de millones de personas, fuera y dentro de la comunidad, que sienten "un fuerte arraigo a su identidad cultural", como reza el comunicado de la petición. En un mundo cada vez más globalizado, el uso de los emoticonos está a la orden del día. El modo en que nos expresamos a través de la tecnología ha cobrado mayor relevancia, y estos son una parte significativa de cómo comunicamos muchos de nuestros sentimientos y emociones. Andalucía "merece", según los impulsores de este movimiento social, estar representada en las plataformas de mensajería más populares como WhatsApp, y en los fabricantes de dispositivos como Apple.

Cuáles son los argumentos para exigir la arbonaida

En cuanto a los argumentos, que ya cuenta con más de 700 compartidos en la web de la petición, se aporta cómo actualmente, los usuarios cuentan con un abanico de banderas que representan a diferentes naciones, comunidades y causas, pero sorprendentemente, la bandera de Andalucía aún no está disponible. Por otra parte, el código necesario para generar el emoji andaluz ISO 3166-2 ya existe, así que la secuencia técnica es válida aunque no esté implementada, pudiéndose pedir a Apple, WhatsApp y al resto de fabricantes y plataformas explícitamente que hagan lo que hizo este último con el caso de Texas, que se trató de implementar el renderizado sin depender de que Unicode la declare RGI.

En esta campaña, también se reconoce que Andalucía, cuantitativamente, es la comunidad autónoma más poblada de España con casi nueve millones de habitantes, y por otro lado, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía reconocen a la comunidad como nacionalidad histórica, no solo como región administrativa: un estatus jurídico simbólico "superior" según los solicitantes, al de muchas otras comunidades.

Los comentarios de los usuarios en la web de la petición se saben completamente convencidos. "Me parece una iniciativa necesaria. Siendo WhatsApp una de las aplicaciones más globales que existen, merece la pena visibilizar de forma amena, espontánea pero poderosa el que sin duda es el símbolo de uno de los pueblos con más riqueza histórica, social y cultural del planeta", opina Sebastián, de Málaga. Marian, que escribe desde la provincia de Granada, también apoya la inicativa sintiéndose partícipe: "Nos lo merecemos".

La arbonaida fue diseñada en la Asamblea de Ronda en 1918 y es oficial, con un diseño "distintivo y reconocible, cumpliendo el criterio de distintividad visual que Unicode valora para cualquier emoji", según afirman los solicitantes. Además, se argumenta cómo Andalucía tiene una diáspora histórica muy amplia, por lo que generaría "un uso real y transnacional del emoji y no se limitaría al territorio". En 2030 se cumplirá medio siglo de aquel 28 de febrero de 1980 donde Andalucía consiguió su nacionalidad, y se sabe que junto a Cataluña, Bretaña y Texas, la insignia andaluza se erige como la bandera más solicitada en los informes de Emojipedia en todo el mundo.