Retrasos en la Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía por una incidencia que permite la circulación por una única vía

La línea de Alta Velocidad que conecta Valencia, Madrid y Sevilla ha registrado importantes retrasos durante la jornada del miércoles 29 de julio a causa de una incidencia técnica detectada a las 11,03 horas entre La Sagra y Mora, que obligó a detener la circulación ferroviaria. Aunque el tráfico se ha recuperado parcialmente, los trenes continúan circulando por vía única mientras se procede a la retirada del convoy afectado.

Incidencia en la línea de Alta Velocidad

Según han confirmado fuentes de Renfe a Europa Press, el AVE Valencia Joaquín Sorolla-Sevilla Santa Justa, con salida a las 9,15 horas y llegada prevista a las 13,35 horas ha sufrido la citada incidencia, provocando una interrupción de aproximadamente 40 minutos.

Posteriormente, se ha restablecido la circulación por una de las dos vías, debiéndose alternar los trenes en dirección Andalucía con los que se dirigen a Madrid.

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Transbordo para los viajeros afectados

Además, Renfe ha enviado desde Madrid Puerta de Atocha otro tren para realizar el transbordo de los viajeros afectados y garantizar la continuidad de su viaje.