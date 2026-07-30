Aemet acorta un día la ola de calor en Andalucía: estas ciudades bajarán entre 9 y 11 grados en 48 horas

La Aemet ha acortado un día la duración de la ola de calor en Andalucía, que finalizará oficialmente el sábado 1 de agosto, en lugar del domingo como recogía el aviso anterior. El acercamiento de una vaguada desde el oeste favorecerá posteriormente una bajada generalizada de las temperaturas, con diferencias de hasta 11 grados en Jerez de la Frontera y de 9 en Huelva capital entre el sábado y el lunes, en solo 48 horas, aunque hay también otras capitales con bajadas relevantes.

Antes de que llegue ese descenso en los termómetros, Andalucía afrontará todavía jornadas inmersas de lleno en la ola de calor. Aemet espera que el sábado las zonas más afectadas se concentren en el valle del Guadalquivir, la cuenca del Genil y áreas próximas, donde se alcanzarán entre 40 y 42 grados. La previsión municipal eleva puntualmente esos valores hasta los 43 grados en Córdoba, Écija y Andújar, mientras Sevilla llegará a 42, Jaén a 41 y Granada y Huelva a 40.

La ola de calor terminará oficialmente el sábado

Este último aviso especial de este jueves reduce la duración del episodio después de que Aemet haya previsto para el domingo un “cambio de masa de aire generalizado”. La entrada de aire más fresco comenzará a notarse desde el mediodía y hará que dejen de cumplirse las condiciones necesarias para mantener oficialmente la situación de ola de calor en Andalucía.

La bajada comenzará el domingo, aunque el calor seguirá siendo intenso en numerosas capitales. Córdoba todavía alcanzará los 40 grados, Sevilla llegará a 39 y Granada y Jaén registrarán 38. En el oeste será más evidente: Huelva bajará de los 40 grados del sábado a 35, mientras Cádiz pasará de 31 a 27.

Hasta once grados menos en 48 horas

El respiro en el calor será mucho más acusado el lunes. Jerez de la Frontera pasará de 41 grados el sábado a 30 el lunes, una diferencia de 11 grados en apenas 48 horas. Entre las capitales, Huelva caerá de 40 a 31 grados, nueve menos; Sevilla bajará de 42 a 35, siete menos; y Córdoba pasará de 43 a 37, con seis grados de diferencia.

También perderán seis grados Jaén, que bajará de 41 a 35, y Cádiz, que pasará de 31 a 25. Granada descenderá de 40 a 36. La excepción será Málaga capital, donde las temperaturas subirán de 33 grados el sábado a 37 el domingo y 38 el lunes, por lo que el final oficial de la ola de calor no supondrá un alivio uniforme en toda la comunidad.