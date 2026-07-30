El Ayuntamiento de Cádiz retira el Antifaz de Oro a Juan Carlos Aragón por su condena por violencia de género

El Antifaz de Oro es uno de los máximos galardones del carnaval de Cádiz, reservado solo para aquellos con más de 25 años de antigüedad o con una trayectoria sobresaliente en la fiesta. Juan Carlos Aragón, uno de los autores de comparsas y chirigotas más reconocidos, recibió este premio a título póstumo en 2020. Aunque este mismo jueves el Ayuntamiento gaditano le ha retirado a Aragón el reconocimiento, después de que se hiciera público hace unos meses que este carnavalero había sido condenado por violencia de género.

La decisión ha sido acordada por unanimidad entre todos los grupos políticos con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz: PP, PSOE y Adelante. Asimismo, y tal como ha aclarado el alcalde de la ciudad y presidente de la mesa, Bruno García, no ha habido debate previo a la votación. "En este punto se ha consensuado en la junta de portavoces que no haya intervenciones", ha informado el propio García.

Anteriormente, este mismo Pleno municipal respaldó por unanimidad el pasado mayo una enmienda para que el CEIP Profesor Juan Carlos Aragón pasara a denominarse Adela del Moral, corista gaditana que fue profesora del centro durante más de 30 años y directora durante 12. En aquella ocasión, sin embargo, la moción salió adelante con reproches cruzados entre el Gobierno local y la oposición.

Asimsimo, el Gobierno local también retiró hace dos meses la estrella del paseo de la fama del carnaval que se le iba a dedicar a Aragón, fallecido en 2019. "Lo que tenemos que tener claro como ciudad y como sociedad es que no hay nada por encima de ninguna mujer. No hay nada que supere a la violencia machista. No hay una justificación, no hay una razón, no hay nada que esté por encima", justificó entonces el regidor gaditano.

Un año y 11 meses de cárcel

En concreto, Juan Carlos Aragón fue condenado a un año y 11 meses de prisión por un delito de lesiones en el ámbito familiar, otro de amenazas leves y una falta de vejación injusta; pena y acusaciones con las que el propio Aragón se declaró conforme. Este fallo judicial, que dictaba también una orden de alejamiento hacia la víctima, se impuso en 2010 por unos hechos ocurridos cinco años atrás.

Al tener constancia de esta sentencia, el Gobierno local paralizó el homenaje a este carnavalero programado para el domingo 24 de mayo. Un reconocimiento, el de la estrella en el paseo de la fama del carnaval, que finalmente el equipo de Bruno García decidió no otorgar al autor de agrupaciones tan recordadas como Los yesterday, Araka la Kana o Los millonarios.